ДомойАвтоновости сегодняНовый Volkswagen Tiguan успешно выдержал все испытания на безопасность в Южной Америке

Новый Volkswagen Tiguan успешно выдержал все испытания на безопасность в Южной Америке

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
volkswagen tiguan 2026 latin ncap colisao lateral

Компания Volkswagen готовит к выходу на бразильский авторынок новый Tiguan. Перед тем как отправить популярный кроссовер немецкого автопроизводителя в Латинскую Америку местная организация Latin NCAP проверила эту модель на безопасность.

Среднеразмерный «паркетник» получил в краш-тестах максимальную 5-звездочную оценку, причем за безопасность взрослых, так и детей. 

В итогах испытаний говорится, что Tiguan обладает достаточной жесткостью кузова для защиты пассажирского салона при лобовых, боковых и задних столкновениях. Машина заработала рейтинг безопасности 86% для взрослых пассажиров и 81% для детей в детских автокреслах. 

volkswagen tiguan 2026 latin ncap
Краш-тест актуального поколения VW Tiguan

Организаторы краш-тестов также похвалили кроссовер за безопасность пешеходов, уровень защиты которых был оценен в 80%. 

Работа пакетов активной и пассивной безопасности ADAS, включающих адаптивный круиз-контроль, систему экстренного торможения, систему удержания в пределах полосы движения и мониторинга слепых зон получила оценку в 92%.

new vw tiguan 27.jpg
Volkswagen Tiguan актуального поколения

Напомним, актуальное поколение VW Tiguan, которое только готовится к выходу в продажу в Латинской Америке, было представлено еще в 2023 году.

Машина получила пересмотренный внешний дизайн, новый салон и дополнительные гибридные модификации, которые присоединились к его бензиновым и дизельным исполнениям, а также увеличенные габариты.

В продаже в Европе новый «Тигуан» находится с начала 2024 года. А в Южной Америке машина дебютирует в ближайшее время. Поставлять ее туда будут с завода в Мексике, где выпуск таких кроссоверов стартовал несколько месяцев назад.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Latin NCAP

Читайте также:

Последние новости:

Гендиректор Peugeot уверен, что его компания может делать...

Двух японских автопроизводителей раскритиковали за падение надежности

Крошечный минивэн Toyota стал уютной микро-спальней на колесах 

Тайный автомобильный тестовый полигон в Южной Африке был...

Новый китайский люксовый седан с кинотеатром в салоне,...

Кроссовер-хит от Kia показался в новом поколении

Внедорожный минивэн Mitsubishi Delica D:6 раскрывается в подробностях

Новый BMW X1 раскрылся в подробностях, но пока...

Брутальный пикап Renault на базе Duster выбрался на...

Самый странный кроссовер Nissan готовится к шагу в...

Toyota Highlander «на максималках» показан в первом рестайлинге

Появились фото самого доступного нового Toyota Hilux

Известный в России кроссовер Kia сменил поколение

Будущее наступило: в Китае робот эвакуирует неправильно припаркованные...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+