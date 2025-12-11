Новый Volkswagen Tiguan успешно выдержал все испытания на безопасность в Южной Америке

Компания Volkswagen готовит к выходу на бразильский авторынок новый Tiguan. Перед тем как отправить популярный кроссовер немецкого автопроизводителя в Латинскую Америку местная организация Latin NCAP проверила эту модель на безопасность.

Среднеразмерный «паркетник» получил в краш-тестах максимальную 5-звездочную оценку, причем за безопасность взрослых, так и детей.

В итогах испытаний говорится, что Tiguan обладает достаточной жесткостью кузова для защиты пассажирского салона при лобовых, боковых и задних столкновениях. Машина заработала рейтинг безопасности 86% для взрослых пассажиров и 81% для детей в детских автокреслах.

Краш-тест актуального поколения VW Tiguan

Организаторы краш-тестов также похвалили кроссовер за безопасность пешеходов, уровень защиты которых был оценен в 80%.

Работа пакетов активной и пассивной безопасности ADAS, включающих адаптивный круиз-контроль, систему экстренного торможения, систему удержания в пределах полосы движения и мониторинга слепых зон получила оценку в 92%.

Volkswagen Tiguan актуального поколения

Напомним, актуальное поколение VW Tiguan, которое только готовится к выходу в продажу в Латинской Америке, было представлено еще в 2023 году.

Машина получила пересмотренный внешний дизайн, новый салон и дополнительные гибридные модификации, которые присоединились к его бензиновым и дизельным исполнениям, а также увеличенные габариты.

В продаже в Европе новый «Тигуан» находится с начала 2024 года. А в Южной Америке машина дебютирует в ближайшее время. Поставлять ее туда будут с завода в Мексике, где выпуск таких кроссоверов стартовал несколько месяцев назад.