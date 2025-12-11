Крошечный минивэн Toyota стал уютной микро-спальней на колесах 

ДомойАвтоновости сегодняКрошечный минивэн Toyota стал уютной микро-спальней на колесах 

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Интерес к бюджетным автодомам растет с каждым годом. И Япония здесь не исключение. Недавно компания ESB разработала на базе Toyota Roomy автомобиль, предназначенный для активного отдыха. При необходимости в нем можно организовать компактную спальню для всех путешественников.

Проект получил имя Landcroomy. Минивэн подвергся ряду визуальных доработок, в том числе появлению наклеек с названием модели на дверях, нового переднего бампера, других колесных дисков, обутых в цепкие покрышки Toyo Open Country 165/65 R15, а также багажника на крыше, на который водружен пластиковый бокс для перевозки вещей. Дорожный просвет машины был увеличен на 3 см. 

Toyota LandCroomy

5-местный минивэн оснащен двумя передними сиденьями, которые складываются на 100-процентов, и задним диваном со спинкой, откидывающейся на 70 градусов. Таким образом просто сложив кресла можно получить эффективное спальное пространство без каких-либо модификаций, но в ESB пошли дальше.

Салон Toyota Roomy

Специально для своего нового автодома они подготовили большую мягкую кровать. Ее длина составляет 155 см, поэтому внутри с относительным комфортом для сна смогут разместиться до двух человек ростом примерно 152 см. Для тех, кто выше, придется втискиваться по диагонали, либо сгибать ноги в коленях.

Матрас для Toyota Roomy от ESB

Ширина матраса составляет 125 см, а толщина 8 см. Сам производитель автодома описывает машину не как кемпер, а как крошечный минивэн для путешествий. 

Матрас для Toyota Roomy от ESB

Ни о каких переделках двигателя и трансмиссии не говорится, так что, скорее всего, минивэн оборудован стандартным 3-цилиндровым турбомотором мощностью 97 лошадиных сил и 140 Нм крутящего момента. 

Стоимость комплекта доработок для Toyota Roomy от ESB составляет в Японии минимум 295 тысяч иен (150 тысяч рублей).

Фото:ESB

