Новый китайский люксовый седан с кинотеатром в салоне, выглядящий как Maybach, уже продается в России: что по ценам

В прошлом году китайские компании JAC Motors и Huawei основали совместное предприятие, на котором начали собирать новейший роскошный седан Maextro S800. Флагманская 4-дверка разрабатывалась с прицелом на конкуренцию с мировыми люксовыми брендами, такими как Mercedes-Maybach и Rolls-Royce.

Как удалось выяснить нашей редакции, с недавнего времени приобрести новые Maextro S800 стало возможно даже в России.

Параллельно импортированные китайские 4-дверки начали предлагаться «серыми» автосалонами в Москве и Санкт-Петербурге.

Maextro S800

В каждом случае речь идет о машинах, оснащенных гибридной системой на базе 1,5-литрового ДВС.

Несмотря на малообъемный двигатель внутреннего сгорания за счет трех дополнительных электрических моторов Maextro S800 способен развивать до 864 лошадиных сил мощности, разгоняясь от 0 до 100 километров в час менее чем за 5-секунд.

Помимо привлекательного внешнего вида, который с отдельных ракурсов можно спутать с Maybach, S800 может похвастаться просторным салоном, оснащенным самыми современными технологиями.

Внутри него использована отделка из дерева, а также установлена высококачественная аудиосистема с 43-динамиками, панорамный дисплей спереди и 40-дюймовый проектор сзади, позволяющий превратить «галерку» в передвижной кинотеатр.

Есть холодильник для хранения напитков и закусок, сиденья с функцией массажа и потолок со звездным небом как в Rolls-Royce.

Серые импортеры уже определились с ценами на ввезенные в страну Maextro S800. За такие автомобили они просят от 21 миллиона 100 до 22 миллионов 100 тысяч рублей.