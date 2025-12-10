Новый BMW X1 раскрылся в подробностях, но пока неофициальных

Несмотря на высокий спрос со стороны покупателей, к концу 2026 года компакт-кроссовер BMW X1 ждет рестайлинг. Обновление привнесет в этот проект новый дизайн экстерьера и интерьера, а совершенно новая электрическая платформа и расширенное оснащение превратят эту модернизацию в подобие смены поколения.

Французский журнал «AutoPlus» выложил в Сеть первое изображение реформенного BMW X1, а также поделился подробностями об этом важном для баварского автопроизводителя автомобиле.

Рендер нового BMW X1

Ожидается, что будущий «Икс первый» позаимствует многие элементы дизайна у новаторской модели электромобиля BMW Neue Klasse. Вместе с ней на машину переедут узкие фары, интегрированные в черную декоративную полосу, сужающиеся вертикальные решетки радиатора в форме «ноздрей» и широкие задние фонари.

Контраст с нынешним X1 будет поразительным. И изменения продолжатся также в салоне.

Концепция интерьера BMW Panoramic Vision

Вместо двух изогнутых экраном внутри нового «Икс один» расположится система Panoramic Vision с широкоформатной цифровой панелью приборов. Также будет установлен большой центральный дисплей, проекционный экран и новый 2-спицевый руль.

Ожидается, что реформенный X1 сохранит текущее шасси, тогда как его батарейный брат-близнец iX1 переберется на «тележку» iX3.

В число силовых агрегатов для кроссовера войдут как бензиновые, так и дизельные ДВС, которые получат в качестве довеска 48-вольтовый стартер-генератор.

Для подключаемых гибридных версий предложат более емкий аккумулятор, с которым новый X1 сможет проезжать без подзарядки до 100 км (сейчас 76 км).