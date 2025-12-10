Toyota Highlander «на максималках» показан в первом рестайлинге

Появление большого кроссовера Toyota Grand Highlander датировано 2023-м годом. Машина адресована США, где пользуется относительно неплохим вниманием со стороны покупателей.

В ближайшее время «Гранд Хайлендеру» предстоит обновиться. Какие изменения это привнесет в его внешность на днях пофантазировал цифровой художник с ником «Digimods Design».

Независимый дизайнер полагает, что с рестайлингом Grand Highlander переживет модернизацию передней части кузова и кормы.

Рендер нового Toyota Grand Highlander

Фронтальная сторона большого SUV может примерить дизайнерские решения, которые ранее достались Toyota Hilux нового поколения. У утилитарной модели обновленный Grand Highlander унаследует решетку радиатора, фары и бампер, тогда как сзади приобретет другие фонари.

Другие улучшения во внешности «растянутого» Highlander включили в себя также появление у реформенного вседорожника нового комплекта легкосплавных дисков.

Рендер нового Toyota Grand Highlander

Существенных изменений в технической стороне этой модели ждать не стоит. Нынешний вариант кроссовера базируется на архитектуре Toyota GA-K и выделяется длиной более 5-метров и шириной почти в 3-метра.

Актуальные Grand Highlander сейчас продают в Штатах с турбомотором и двумя вариантами гибридных силовых установок. Максимальная мощность этих двигателей достигает 367 лошадиных сил. Привод может быть как передний, так и полный.

Презентовать реформенный большой вседорожник «Тойоты», по слухам, собираются в 2026 году.