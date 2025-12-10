ДомойАвтоновости сегодняИзвестный в России кроссовер Kia сменил поколение

Известный в России кроссовер Kia сменил поколение

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Kia Seltos 2025 7

Кроссоверы Kia всегда пользовались в России особой популярностью, а до 2022 года большую часть из них даже собирали в нашей стране. Одной из таких моделей был «паркетник» Seltos, который сегодня перебрался в новое поколение.

Машину показали в рамках онлайн-трансляции. Она пришла на смену своей первой генерации, появившейся на мировых рынках в 2019 году. 

Отличительной особенностью нового «Селтоса» стал совершенно новый экстерьер и внутренняя компоновка, которые роднят машину с электрическими моделями Kia EV5 и EV9.

Kia Seltos 2025
Kia Seltos нового поколения

Машина получила пересмотренное оформление передней части и кормы, а также модернизированные боковины кузова. Длина кроссовера увеличилась до 4,4-метра, ширина – до 1,8-метра, а расстояние между осями до 2,7-метра. 

Объем багажного отделения прибавил 38 литров, достигнув емкости в 536-литров. 

«Паркетник» построили на новой платформе, которая ранее легла в основу моделей Hyundai i30 и Kona, а также Kia Niro и K4.

По заявлению Kia, новая «тележка» позволила улучшить плавность хода автомобиля, а также его управляемость, устойчивость и жесткость кузова на скручивание. 

Kia Seltos 2025 5

В салоне реформенный «Селтос» обзавелся двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, один из которых отвечает за функции приборной панели, а второй за мультимедийную составляющую. Внутри также есть третья панель для управления климатической системой. 

В информационно-развлекательную систему интегрирован голосовой помощник на базе искусственного интеллекта. 

Еще новому Seltos достались другие сиденья и руль, переделанная передняя панель и панорамная крыша. Задние спинки теперь имеют механизм откидывания назад, а в качестве акустической системы в дорогих комплектациях предусмотрен выбор из аудиосистемы Bose и Harman/Kardon.

Kia Seltos 2025 3

На момент запуска для нового «Селтоса» будут доступны турбобензиновые моторы на 1,6- и 2-литра мощностью до 190 лошадиных сил.

В будущем для кроссовера предложат гибридный силовой агрегат, который будет повторять по характеристикам систему, установленную в Kia Niro. Это 1,6-литровый турбомотор, работающий в паре с электрическим довеском. Максимальная отдача такой связки составит порядка 139 лошадиных сил.

Привод, как и прежде, можно будет выбирать между передним или полным.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Kia

Читайте также:

Последние новости:

Будущее наступило: в Китае робот эвакуирует неправильно припаркованные...

Маленький и недорогой хэтчбек Honda вызвал ажиотажный спрос:...

Новый Toyota GR Yaris показали на первом изображении

Новый Nissan Skyline вернется к истокам: турбомотор V6...

Toyota подогрела слухи о возрождении спорткара MR2

Новый мини-автодом Toyota состоит из модулей, которые можно...

Молодой миллионер нанял кран, чтобы поднять свой Ferrari...

Рестайлинговый кроссовер Skoda Kushaq удивит функцией массажа на...

Рамный внедорожник Ford Everest может сильно измениться с...

У внедорожника Suzuki Jimny появилась версия для детей

Новый минивэн Toyota для бездорожья близок к премьере

Hyundai тестирует новый Solaris. Первые фото с минимумом...

Новый ультра-люксовый бренд Toyota Century кое-где может стать...

Новый Toyota RAV4 будет стоить в Японии дороже,...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+