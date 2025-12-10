Известный в России кроссовер Kia сменил поколение

Кроссоверы Kia всегда пользовались в России особой популярностью, а до 2022 года большую часть из них даже собирали в нашей стране. Одной из таких моделей был «паркетник» Seltos, который сегодня перебрался в новое поколение.

Машину показали в рамках онлайн-трансляции. Она пришла на смену своей первой генерации, появившейся на мировых рынках в 2019 году.

Отличительной особенностью нового «Селтоса» стал совершенно новый экстерьер и внутренняя компоновка, которые роднят машину с электрическими моделями Kia EV5 и EV9.

Kia Seltos нового поколения

Машина получила пересмотренное оформление передней части и кормы, а также модернизированные боковины кузова. Длина кроссовера увеличилась до 4,4-метра, ширина – до 1,8-метра, а расстояние между осями до 2,7-метра.

Объем багажного отделения прибавил 38 литров, достигнув емкости в 536-литров.

«Паркетник» построили на новой платформе, которая ранее легла в основу моделей Hyundai i30 и Kona, а также Kia Niro и K4.

По заявлению Kia, новая «тележка» позволила улучшить плавность хода автомобиля, а также его управляемость, устойчивость и жесткость кузова на скручивание.

В салоне реформенный «Селтос» обзавелся двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, один из которых отвечает за функции приборной панели, а второй за мультимедийную составляющую. Внутри также есть третья панель для управления климатической системой.

В информационно-развлекательную систему интегрирован голосовой помощник на базе искусственного интеллекта.

Еще новому Seltos достались другие сиденья и руль, переделанная передняя панель и панорамная крыша. Задние спинки теперь имеют механизм откидывания назад, а в качестве акустической системы в дорогих комплектациях предусмотрен выбор из аудиосистемы Bose и Harman/Kardon.

На момент запуска для нового «Селтоса» будут доступны турбобензиновые моторы на 1,6- и 2-литра мощностью до 190 лошадиных сил.

В будущем для кроссовера предложат гибридный силовой агрегат, который будет повторять по характеристикам систему, установленную в Kia Niro. Это 1,6-литровый турбомотор, работающий в паре с электрическим довеском. Максимальная отдача такой связки составит порядка 139 лошадиных сил.

Привод, как и прежде, можно будет выбирать между передним или полным.