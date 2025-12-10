Маленький и недорогой хэтчбек Honda вызвал ажиотажный спрос: заказы льются рекой 

Актуальная версия маленького бюджетного хэтчбека Honda Brio была представлена весной 2023 года. И с тех пор автомобиль пользуется высоким спросом на рынке Индонезии.

Недавно эта модель достигла суммарного количества продаж в 35 тысяч единиц, что решил отпраздновать индонезийский офис «Хонды» розыгрышем iPhone 17 Pro и Apple Watch Series 10 среди покупателей этой модели.

Первое поколение Honda Brio появилось в 2011 году, а актуальная, вторая по счету генерация этого автомобиля дебютировала в 2018-м.

Длина компактного хэтчбека А-класса составляет 3,8-метра, ширина – 1,7-метра, а высота – 1,5-метра, что делает его даже немного компактнее, чем модель Fit, продающуюся в Японии.

Приводит в движение этот бюджетник 1,2-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель i-VTEC, максимальная мощность которого составляет 90 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент равен 110 Нм. Мотор агрегатируется 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

В Индонезии Honda Brio продают в двух версиях: Satya и RS. Цены на хэтчбек на этом рынке начинаются от 170 миллионов 400 тысяч местных рупий (около 788 тысяч рублей по действующему курсу валют).