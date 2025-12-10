Новый Toyota GR Yaris показали на первом изображении

Хот-хэтч Toyota GR Yaris был представлен в начале 2020 года. В 2024-м эта модель пережила обновление, а теперь готовится к тому, чтобы сменить поколение.

Машина практически не пересекается с классическим Toyota Yaris и представляет собой самостоятельную модель, которая стала известна во многом благодаря автоспорту.

Портал «BestCar» из Японии накануне опубликовал первый спекулятивный рендер нового Toyota GR Yaris, судя по которому этот знаменитый хэтчбек ждут крупные изменения по части дизайна.

Рендер нового поколения Toyota GR Yaris

От автомобиля ожидают переделанных фар, которые станут заметно уже, чем раньше, новой конструкции переднего бампера с необычной решеткой радиатора, разделенной черной пластиковой заглушкой, а также вырезов под воздухозаборники на капоте и модернизированных боковин с менее выпуклыми арками и новыми колесными дисками.

О технических переменах в проекте нового GR Yaris пока говорить слишком рано. Автомобиль будет представлен не раньше 2027-2028 года и к тому времени многое может измениться.

Сейчас этот хот-хэтч идет с 1,6-литровым бензиновым «наддувным» трехцилиндровым двигателем, развивающим 304 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента. Для машины предусмотрена только полноприводная версия с самоблокирующимся дифференциалом «Торсен», размещенным на каждой из осей.