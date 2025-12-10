ДомойАвтоновости сегодняНовый Toyota GR Yaris показали на первом изображении

Новый Toyota GR Yaris показали на первом изображении

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
01 1

Хот-хэтч Toyota GR Yaris был представлен в начале 2020 года. В 2024-м эта модель пережила обновление, а теперь готовится к тому, чтобы сменить поколение.

Машина практически не пересекается с классическим Toyota Yaris и представляет собой самостоятельную модель, которая стала известна во многом благодаря автоспорту.

Портал «BestCar» из Японии накануне опубликовал первый спекулятивный рендер нового Toyota GR Yaris, судя по которому этот знаменитый хэтчбек ждут крупные изменения по части дизайна. 

3 1 1
Рендер нового поколения Toyota GR Yaris

От автомобиля ожидают переделанных фар, которые станут заметно уже, чем раньше, новой конструкции переднего бампера с необычной решеткой радиатора, разделенной черной пластиковой заглушкой, а также вырезов под воздухозаборники на капоте и модернизированных боковин с менее выпуклыми арками и новыми колесными дисками.

О технических переменах в проекте нового GR Yaris пока говорить слишком рано. Автомобиль будет представлен не раньше 2027-2028 года и к тому времени многое может измениться.

Сейчас этот хот-хэтч идет с 1,6-литровым бензиновым «наддувным» трехцилиндровым двигателем, развивающим 304 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента. Для машины предусмотрена только полноприводная версия с самоблокирующимся дифференциалом «Торсен», размещенным на каждой из осей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BestCar

Читайте также:

Последние новости:

Известный в России кроссовер Kia сменил поколение

Будущее наступило: в Китае робот эвакуирует неправильно припаркованные...

Маленький и недорогой хэтчбек Honda вызвал ажиотажный спрос:...

Новый Nissan Skyline вернется к истокам: турбомотор V6...

Toyota подогрела слухи о возрождении спорткара MR2

Новый мини-автодом Toyota состоит из модулей, которые можно...

Молодой миллионер нанял кран, чтобы поднять свой Ferrari...

Рестайлинговый кроссовер Skoda Kushaq удивит функцией массажа на...

Рамный внедорожник Ford Everest может сильно измениться с...

У внедорожника Suzuki Jimny появилась версия для детей

Новый минивэн Toyota для бездорожья близок к премьере

Hyundai тестирует новый Solaris. Первые фото с минимумом...

Новый ультра-люксовый бренд Toyota Century кое-где может стать...

Новый Toyota RAV4 будет стоить в Японии дороже,...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+