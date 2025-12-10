ДомойАвтоновости сегодняНовый Nissan Skyline вернется к истокам: турбомотор V6 и три педали

Новый Nissan Skyline вернется к истокам: турбомотор V6 и три педали

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 12 10 в 08.47.18

Nissan планирует выпустить новый Nissan Skyline несмотря на финансовые трудности. Изначально считалось, что эта модель может стать кроссовером, а также электромобилем, но, по свежим данным от этих идей было решено отказаться в пользу классического для такой модели вида – купеобразного седана с ДВС и механической трансмиссией.

План по превращению «Скайлайна» в «электричку» был отменен из-за смены курса компании. Автопроизводитель решил сосредоточиться на том, чтобы сделать эту модель автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. 

По информации инсайдеров, под капотом следующего Skyline может разместиться 3-литровый бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, который будет работать в сочетании с 6-скоростной механической коробкой передач.

1 5
Рендер нового поколения Nissan Skyline

В простом варианте его отдача составит порядка 405 лошадиных сил, а в версии Skyline Nismo отдача машины достигнет 420 «сил».

Платформа автомобиля, скорее всего, окажется естественным развитием актуальной «тележки», а сам «Скайлайн» будет представлен в конфигурации с двигателем V6 с двойным турбонаддувом, задним приводом и механической трансмиссией с тремя педалями, что должно порадовать поклонников этой модели. 

2 5
Рендер нового поколения Nissan Skyline

Как будет выглядеть новинка пока сказать сложно, но, вероятно, автомобилю достанется двухуровневая оптика, бампер с широким нижним воздухозаборником и компактной верхней секцией решетки радиатора.

Отличительной особенностью седана должна стать корма, где реализуют большой сквозной блок фонарей с «начинкой» в виде четырех светодиодных кругов, а также задействуют классическую конфигурацию бампера. 

Премьера нового Nissan Skyline должна состояться ориентировочно в 2027 году.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Известный в России кроссовер Kia сменил поколение

Будущее наступило: в Китае робот эвакуирует неправильно припаркованные...

Маленький и недорогой хэтчбек Honda вызвал ажиотажный спрос:...

Новый Toyota GR Yaris показали на первом изображении

Toyota подогрела слухи о возрождении спорткара MR2

Новый мини-автодом Toyota состоит из модулей, которые можно...

Молодой миллионер нанял кран, чтобы поднять свой Ferrari...

Рестайлинговый кроссовер Skoda Kushaq удивит функцией массажа на...

Рамный внедорожник Ford Everest может сильно измениться с...

У внедорожника Suzuki Jimny появилась версия для детей

Новый минивэн Toyota для бездорожья близок к премьере

Hyundai тестирует новый Solaris. Первые фото с минимумом...

Новый ультра-люксовый бренд Toyota Century кое-где может стать...

Новый Toyota RAV4 будет стоить в Японии дороже,...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+