Новый Nissan Skyline вернется к истокам: турбомотор V6 и три педали

Nissan планирует выпустить новый Nissan Skyline несмотря на финансовые трудности. Изначально считалось, что эта модель может стать кроссовером, а также электромобилем, но, по свежим данным от этих идей было решено отказаться в пользу классического для такой модели вида – купеобразного седана с ДВС и механической трансмиссией.

План по превращению «Скайлайна» в «электричку» был отменен из-за смены курса компании. Автопроизводитель решил сосредоточиться на том, чтобы сделать эту модель автомобилем с двигателем внутреннего сгорания.

По информации инсайдеров, под капотом следующего Skyline может разместиться 3-литровый бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, который будет работать в сочетании с 6-скоростной механической коробкой передач.

Рендер нового поколения Nissan Skyline

В простом варианте его отдача составит порядка 405 лошадиных сил, а в версии Skyline Nismo отдача машины достигнет 420 «сил».

Платформа автомобиля, скорее всего, окажется естественным развитием актуальной «тележки», а сам «Скайлайн» будет представлен в конфигурации с двигателем V6 с двойным турбонаддувом, задним приводом и механической трансмиссией с тремя педалями, что должно порадовать поклонников этой модели.

Как будет выглядеть новинка пока сказать сложно, но, вероятно, автомобилю достанется двухуровневая оптика, бампер с широким нижним воздухозаборником и компактной верхней секцией решетки радиатора.

Отличительной особенностью седана должна стать корма, где реализуют большой сквозной блок фонарей с «начинкой» в виде четырех светодиодных кругов, а также задействуют классическую конфигурацию бампера.

Премьера нового Nissan Skyline должна состояться ориентировочно в 2027 году.