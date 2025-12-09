Рамный внедорожник Ford Everest может сильно измениться с рестайлингом: первые изображения

Внедорожник Everest входит в модельную линейку компании Ford с 2003 года. Машина построена на той же платформе, что и пикап Ranger, и с 2022 года пребывает в третьей по счету генерации. В скором времени этот важный автомобиль в линейке моделей «Форд» ждет обновления, которое обещает слегка поменять его внешне и, возможно, даже технически.

Дизайн-студия «Digimods Design» полагает, что знает по какому сценарию Ford модернизирует Everest. Независимые художники опубликовали серию рендеров, на которых можно оценить потенциальный внешний облик реформенного внедорожника.

Рендер рестайлинг-версии Ford Everest

В рестайлинге рамному американскому вездеходу, судя по спекулятивным изображениям, могут перелицевать переднюю часть кузова, наделив ее по-иному оформленной решеткой радиатора, которая будет объединена с блоками головного света и дневными ходовыми огнями в форме бумерангов.

Фронтальный и задний бампер подвергнутся переосмыслению и обзаведутся слегка другой конструкцией, в то время как корма изменит дизайн фонарей и двери багажника.

Рендер рестайлинг-версии Ford Everest

Перемены обещают затронуть даже боковые линии кузова Everest, которые станут более агрессивными.

Можно ли будет ждать от нового «Эверест» перемен с точки зрения агрегатной составляющей пока неизвестно.

Нынешний вариант этого внедорожника комплектуется теми же моторами, что и его соплатформенник Ranger. В их число входит 2-литровый «наддувный» дизель, а также 2,3-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost и 3-литровый турбодизельный агрегат V6.