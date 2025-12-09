ДомойАвтоновости сегодняРамный внедорожник Ford Everest может сильно измениться с рестайлингом: первые изображения

Рамный внедорожник Ford Everest может сильно измениться с рестайлингом: первые изображения

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 12 09 в 14.48.52

Внедорожник Everest входит в модельную линейку компании Ford с 2003 года. Машина построена на той же платформе, что и пикап Ranger, и с 2022 года пребывает в третьей по счету генерации. В скором времени этот важный автомобиль в линейке моделей «Форд» ждет обновления, которое обещает слегка поменять его внешне и, возможно, даже технически.

Дизайн-студия «Digimods Design» полагает, что знает по какому сценарию Ford модернизирует Everest. Независимые художники опубликовали серию рендеров, на которых можно оценить потенциальный внешний облик реформенного внедорожника.

Снимок экрана 2025 12 09 в 14.48.09
Рендер рестайлинг-версии Ford Everest

В рестайлинге рамному американскому вездеходу, судя по спекулятивным изображениям, могут перелицевать переднюю часть кузова, наделив ее по-иному оформленной решеткой радиатора, которая будет объединена с блоками головного света и дневными ходовыми огнями в форме бумерангов.

Фронтальный и задний бампер подвергнутся переосмыслению и обзаведутся слегка другой конструкцией, в то время как корма изменит дизайн фонарей и двери багажника.

Снимок экрана 2025 12 09 в 14.48.31
Рендер рестайлинг-версии Ford Everest

Перемены обещают затронуть даже боковые линии кузова Everest, которые станут более агрессивными. 

Можно ли будет ждать от нового «Эверест» перемен с точки зрения агрегатной составляющей пока неизвестно.

Нынешний вариант этого внедорожника комплектуется теми же моторами, что и его соплатформенник Ranger. В их число входит 2-литровый «наддувный» дизель, а также 2,3-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost и 3-литровый турбодизельный агрегат V6. 

Фото:Digimods Design

