Новый минивэн Toyota для бездорожья близок к премьере

В 2023 году на выставке Japan Mobility Show состоялась премьера нового минивэна, скрещенного с кроссовером. Концепт-кар получил название X-Van Gear и был разработан дочерней фирмой Toyota Auto Body, входящей в состав концерна Toyota Group.

Уже тогда было заявлено, что у машины появится серийное продолжение, а затем в интернет утекли ее первые патентные изображения, где она почти не отличалась по виду от шоу-кара. 

Патентное изображение серийной версии минивэна Toyota X-Van Gear

По новой информации, пришедшей из Японии, презентация товарного образца концепт-кара X-Van Gear состоится в 2026 году (вероятно, на выставке JMS осенью). 

Концепт-кар Toyota X-Van Gear

Автомобиль должен повторить многие визуальные элементы прототипа, в том числе угловатые линии кузова, а также оказаться аналогичных размеров с «исходником». Его длина составит 4695 мм при ширине и высоте в 1820 мм и 1850 мм соответственно.

Машина заявлена как 6-местная с тремя рядами сидений и большим пространством для хранения багажа сзади. Главной «фишкой» концепта была инновационная конструкция дверей с широким проемом, в котором отсутствовала центральная стойка.

Концепт-кар Toyota X-Van Gear

По задумке разработчиков, это облегчает загрузку и выгрузку длинных и крупногабаритных предметов, таких как велосипеды, удочки и снаряжение для кемпинга. Сохранится ли это конструктивное решение в серийном минивэне пока неизвестно.

Машина разрабатывается на платформе TNGA-C и окажется родственницей популярных MPV-моделей Toyota Noah/Voxy. 

Какими двигателями хотят комплектовать автомобиль пока неизвестно, но в их числе точно окажется бензиновый ДВС и высокоэффективная гибридная силовая установка. Кроме того, у машины будет система полного привода (вероятно, опциональная).

Главным конкурентом на рынке для нового внедорожного минивэна Toyota станет Mitsubishi Delica D:6.

