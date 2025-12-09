Hyundai тестирует новый Solaris. Первые фото с минимумом камуфляжа

Актуальное на сегодняшний день поколение седана Accent, известного также в зависимости от рынка сбыта как Solaris и Verna, дебютировало летом 2023 года. Сейчас корейский автопроизводитель работает над обновлением этой модели, о чем свидетельствуют свежие шпионские снимки машины.

Кузов реформенной 4-дверки, заснятой на дорогах неподалеку от Сеула, на фотографиях практически лишен камуфляжа. Маскировка покрывает только переднюю и заднюю части машины, намекая на то, что основные изменения ждут именно эти стороны автомобиля.

Тестовый экземпляр обновленного Hyundai Accent

Никаких подтвержденных подробностей на тему того, какие перемены могут произойти с технической стороной популярной бюджетной 4-дверки Hyundai, сейчас нет. Но, скорее всего, машина останется неизменной как с точки зрения агрегатной составляющей, так и габаритов.

Тестовый экземпляр обновленного Hyundai Accent

Нынешний Accent, продающийся на протяжении последних двух лет, обладает размерами, совпадающими с аналогом Verna (российский Solaris, напомним, к моменту выхода новой генерации этой модели канул в Лету). Длина автомобиля равна 4,5-метрам, ширина – 1,7-метрам, а высота – 1,5-метрам. Расстояние между осями составляет 2,7-метра.

Седан оснащается 1,5-литровой бензиновой безнаддувной «четверкой» на 115 лошадиных сил, ассистирует которой 6-скоростная МКПП или вариатор, также полуторалитровым бензиновым турбомотором T-GDI на 160 «сил», агрегатированным «механикой» или 7-скоростным «роботом». Дизельных вариантов нет ни у Accent, ни у родственной Verna.

Презентовать обновленный Hyundai Accent собираются в течение следующего года.