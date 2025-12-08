Раскрыты худшие двигатели Subaru. Антитоп-4

Subaru – популярный японский автомобильный бренд, который обладает большим раллийным наследием. За время существования компания завоевала сердца многих фанатов японского автопрома, но по этому пути не обошлось без препятствий. И связаны они были в том числе с не самыми удачными двигателями.

Издание «SlashGear» назвало четыре самых неудачных двигателя компании Subaru, с которыми было самое большое количество проблем.

EJ25 Phase 1 (1996-1999)

Семейство двигателей Subaru EJ было создано для того, чтобы комплектовать им самые культовые Subaru. Несмотря на статус легенды мотор EJ25 «прославился» своими недостатками.

Прокладки головки блока цилиндров этих двигателей были изготовлены из многослойного композитного материала, который легко выходил из строя. Это приводило к утечкам охлаждающей жидкости и перегреву мотора. Кроме того, этот дефект мог также деформировать головку блока цилиндров.

EJ25 Phase 2 (1999-2004)

Преемник первого поколения моторов Subaru EJ25 сохранил проблемы предшественника и также страдал от выхода из строя прокладки головки блока цилиндров. Более того, такие двигатели страдали от обширных утечек охлаждающей жидкости и масла, от которых полностью не избавляли даже капитальные ремонты.

Помимо проблем с маслом и охлаждающей жидкостью, у двигателей Phase II также наблюдаются проблемы с разрывом и разрушением поршневых колец из-за чрезмерного нагрева и давления.

В 2005 году, когда прокладки блоков цилиндров сделали Subaru объектом всевозможных шуток, компания наконец-то заменила их в таких моторах на многослойные стальные комплекты MLS.

Ранний EJ257 (2004-2007)

Мотор, который ставился в легендарный WRX STI. И хотя он оказался не таким ненадежным, как представители семейства EJ выше, его ранние версии все же не были лишены недостатков.

Основными проблемами моторов Subaru EJ257 называют масляное голодание второго и третьего подшипников, которое приводило к их выходу из строя.

Проблема могла усугубляться перегревом, влиявшим на состояние перемычек поршневых колец. И в отдельных случаях вызывала растрескивание поршня.

Турбомотор EJ20 (до 2005 года)

Несмотря на то, что турбомотор EJ20 многим запомнился как надежный, у его ранних модификаций были задокументированы случаи выхода из строя прокладки головки блока цилиндров. Впрочем, эти неисправности обычно были вызваны ненадлежащим обслуживанием и перегревом.

Кроме того, на ранних EJ20 отмечался износ поршней, проблемы с турбокомпрессором и стук штока. Причем устранение последнего дефекта был чрезвычайно дорогим и сложным. Но даже это еще не все.

В EJ20 мог выходить из строя инжектор, приводящий к потере мощности и резкому увеличению расхода топлива.