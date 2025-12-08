ДомойАвтоновости сегодняToyota объяснила, как сделать так, чтобы лобовое стекло в ее машинах не...

Toyota объяснила, как сделать так, чтобы лобовое стекло в ее машинах не потело изнутри

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
timandrew CDS 0634 1a 2048x1366 1

В холодное и влажное время года многие водители ищут способы предотвратить образование конденсата в своих машинах.

Автопроизводители редко предлагают способы решения тех или иных неприятностей в эксплуатации своей продукции помимо заводской инструкции, но в 2022 году в своем официальном журнале в Великобритании компания Toyota дала совет владельцам ее автомобилей, как можно избавиться от проблемы запотевания стекол в салоне.

«Хотите верьте, хотите нет, но один из основных способов предотвратить образование конденсата – это просто поддерживать внутреннюю поверхность стёкол, особенно лобового, в максимальной чистоте. Тщательная очистка стёкол уменьшит вероятность образования конденсата и обеспечит эффективное осушение конденсата антизапотевателями», – говорилось в статье, опубликованной представителями «Тойоты».

Дополнительно в Toyota предложили своим клиентам приобрести автомобильный осушитель воздуха, представляющий собой небольшой мешок с силиконовыми шариками, который впитывает влагу из воздуха в салоне, но только если он не будет загораживать обзор. 

При этом самым эффективным способом удаления влаги из салона своих автомобилей представители японского автопроизводителя назвали использование системы кондиционирования машины.

Эта технология устроена таким образом, чтобы забирать воздух из салона через испаритель, который обеспечивает контролируемую конденсацию влаги из воздуха и ее испарение из автомобиля.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

ИСТОЧНИК:Toyota Magazine

Читайте также:

Последние новости:

В Россию привезли добротный некитайский кроссовер на замену...

DAMD придумал, как сделать маленький кей-кар Honda N-Box...

Новый король внедорожных минивэнов Mitsubishi появится немного позже,...

Новый двухместный спорткар бюджетного суббренда Toyota появится уже...

Насколько надежен кроссовер Nissan X-Trail по мнению владельцев...

Ferrari F40 легенды Формулы-1 Алена Проста продали почти...

В России продают китайскую подделку на внедорожный пикап...

Раскрыта Mazda с самым большим пробегом в мире

Неуязвимого ветерана среди внедорожников Toyota сделали лучше и...

Лучшим семейным автомобилем 2025 года оказался не Mercedes...

Маленькая и юркая «зажигалка» Suzuki для узких дорог...

Близится премьера нового субкомпакта Suzuki, за которым выстроятся...

В России стали продавать новый купе-кроссовер Toyota, который...

Самый маленький и недорогой «Гелендваген» обретает форму

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+