Toyota объяснила, как сделать так, чтобы лобовое стекло в ее машинах не потело изнутри

В холодное и влажное время года многие водители ищут способы предотвратить образование конденсата в своих машинах.

Автопроизводители редко предлагают способы решения тех или иных неприятностей в эксплуатации своей продукции помимо заводской инструкции, но в 2022 году в своем официальном журнале в Великобритании компания Toyota дала совет владельцам ее автомобилей, как можно избавиться от проблемы запотевания стекол в салоне.

«Хотите верьте, хотите нет, но один из основных способов предотвратить образование конденсата – это просто поддерживать внутреннюю поверхность стёкол, особенно лобового, в максимальной чистоте. Тщательная очистка стёкол уменьшит вероятность образования конденсата и обеспечит эффективное осушение конденсата антизапотевателями», – говорилось в статье, опубликованной представителями «Тойоты».

Дополнительно в Toyota предложили своим клиентам приобрести автомобильный осушитель воздуха, представляющий собой небольшой мешок с силиконовыми шариками, который впитывает влагу из воздуха в салоне, но только если он не будет загораживать обзор.

При этом самым эффективным способом удаления влаги из салона своих автомобилей представители японского автопроизводителя назвали использование системы кондиционирования машины.

Эта технология устроена таким образом, чтобы забирать воздух из салона через испаритель, который обеспечивает контролируемую конденсацию влаги из воздуха и ее испарение из автомобиля.