Новый двухместный спорткар бюджетного суббренда Toyota появится уже в 2026 году

В 2002 году линейка бюджетного суббренда Toyota, известного в Японии как Daihatsu, пополнилась неким маленьким родстером, который назвали Copen.

Машина оснащалась малолитражным мотором и сменила поколение только в 2014-м, а летом 2026-го должна покинуть конвейер. Но у нее точно будет преемник. По крайней мере на это указывают японские инсайдеры.

Концепт-кар Daihatsu K-Open

На автосалоне в Токио 2025 года состоялась официальная премьера нового концепт-кара, получившего название K-Open. Считается, что этот прототип является предвестником третьей генерации Copen, которая должна выйти в продажу до конца следующего года.

Японский портал «Goo-net», опубликовал первые рендеры этого серийного 2-местного спорткара Daihatsu и полагает, что машина сохранит форм-фактор шоу-кара, а также унаследует у него круглые фары, ставшие отличительной чертой первого поколения Copen.

Рендер третьего поколения Daihatsu Copen

По слухам, новинка Daihatsu должна быть построена в рамках одного и того же проекта с Toyota и Suzuki. Первый будет представлять собой серийное воплощение концепт-кара S-FR образца 2015 года, а второму предстоит оказаться новым поколением родстера Cappuccino.

Механические подробности об этих моделях пока засекречены, но, скорее всего, вся троица будет построена на единой платформе и будет отличаться друг от друга лишь дизайном. Тогда как техническая часть машин окажется одинаковой.