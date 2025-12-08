Насколько надежен кроссовер Nissan X-Trail по мнению владельцев и Consumer Reports

Кроссовер X-Trail (он же Rogue) является одним из самых известных автомобилей в линейке компании Nissan. Машина пользуется высоким спросом на протяжении нескольких десятилетий и считается очень неплохим вариантом в своем сегменте по соотношению цены и качества.

Но как дела обстоят с надежностью этого автомобиля?

Согласно недавнему исследованию портала «Consumer Reports», в котором долговечность автомобиля ранжируется на основе опросов автовладельцев, прогнозируемая надежность X-Trail/Rogue оценивается выше среднего.

Nissan X-Trail 2024

Это означает, что кроссовер не доставит много хлопот своим владельцам помимо естественного износа и планового технического обслуживания.

Наивысший рейтинг безопасности был присвоен Nissan X-Trail/Rogue 2024 года. А если окунуться в профильные форумы, то эту статистику подтверждают и лично обладатели таких машин.

Интерьер Nissan X-Trail 2024

Многие покупатели сообщают о безупречном опыте владения именно этим годом японского кроссовера, а редкие жалобы в основном приходятся на машины предыдущих годов выпуска (в частности на их трансмиссию CVT).

На мировом рынке главными конкурентами Nissan X-Trail/Rogue являются модели Honda CR-V, Toyota RAV4, Mazda CX-5 и Mazda CX-50. Согласно рейтингам Consumer Reports, в этом списке кроссовер «Ниссан» занимает третью строчку, уступая по надежности только «Тойоте» и «Мазде». И находится на том же уровне, что и бестселлер «Хонда».