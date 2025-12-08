ДомойАвтоновости сегодняFerrari F40 легенды Формулы-1 Алена Проста продали почти за 300 миллионов рублей

Ferrari F40 легенды Формулы-1 Алена Проста продали почти за 300 миллионов рублей

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 12 08 в 10.21.06

Бывший гонщик Формулы-1 Ален Прост владел большим количеством редких спортивных автомобилей, одним из которых был Ferrari F40. Недавно этот уникальный экземпляр был продан на аукционе за 3 миллиона 886 тысяч 250 долларов, что считается весьма скромной суммой для такой машины.

Главной особенностью конкретно этого Ferrari F40 является автограф на крыше, который оставил четырехкратный чемпион Ф1 на его крыше. Машина появилась в его распоряжении в первый сезон в качестве боевого гонщика «Феррари».

Копия b1cf02575eced753f5f08e13140efdcfaa929627 1
Ferrari F40 Алена Проста (1990)

Суперкар был построен без каталических нейтрализаторов и регулируемой подвески, что делало его желанной находкой для большинства коллекционеров. 

Кроме того, машина получила сертификат Ferrari Classiche, выданный в 2016 году, который подтверждал соответствие номеров шасси, двигателя, трансмиссии и кузова, гарантируя подлинность каждого элемента.

Снимок экрана 2025 12 08 в 10.19.45
Салон Ferrari F40 Алена Проста (1990)

Шасси под номером 83249 было подготовлено в ноябре 1989 года и передано Просту. Гонщик Ф-1 хранил его в гараже в своем особняке в Мерибеле (Франция), а затем принял решение продать.

Следующим владельцем знаменитого F40 стал гонщик серии Ferrari Challenge Грэм де Зилл. Для того, чтобы сохранить автограф Проста на крыше машины, он нанес на него прозрачный лак. 

Снимок экрана 2025 12 08 в 10.19.23
Ferrari F40 Алена Проста (1990)

С тех пор этот F40 успел побывать в руках нескольких коллекционеров. В 2019 году автомобиль прошел через ряд работ, в том числе через капитальное техническое обслуживание. На момент выставления машины на аукцион «RM Sotheby’s» его одометр показывал всего 4 тысячи 700 км пробега.

Кто стал новым обладателем этого легендарного автомобиля не уточняется. 

Фото:RM Sotheby's

