В России продают китайскую подделку на внедорожный пикап RAM: она стоит как новая Lada Vesta

Китайский автопром больше не занимается копированием машин зарубежных брендов? Как бы не так! Отдельные «гаражные» фирмы из «Поднебесной» продолжают наживаться на стремлении людей сэкономить. А теперь их продукция стала доступна даже на нашем авторынке.

Как стало известно нашей редакции, в Россию привезли китайскую подделку на внедорожный пикап RAM. Машина копирует внешний облик знаменитого американского утилитарника, но гораздо меньше оригинала и, разумеется, кардинальным образом отличается от него технически.

Длина такой машины составляет 4,5-метра, ширина – 1,7-метра, а высота – 1,8-метра. Это полноценный электромобиль с двумя двигателями на 4000 Вт, установленными по одному на каждой из осей, что обеспечивает ему наличие системы полного привода.

Китайский клон пикапа RAM

Пикап оснащен свинцово-кислотным тяговым аккумулятором на 100 Ач, который позволяет ему проезжать без подзарядки до 80 километров. Максимальная скорость машины равна 50 километрам в час.

Несмотря на то, что автомобиль является пикапом, взять на его борт много груза не получится. Максимальная грузоподъемность китайской подделки на RAM составляет всего 500 кг без учета веса водителя и пассажиров (до 5 человек).

Китайский клон пикапа RAM

В оснащение машины входит автоматическая коробка передач, дисковые тормоза спереди и барабанные сзади, мультимедийная система с сенсорным экраном, ремни безопасности, кондиционер, отопитель салона и даже инструкция по эксплуатации (разумеется, на китайском языке).

Самой интересной в этом автомобиле является его цена. За поддельный RAM продавец из Москвы просит 1 миллион 900 тысяч рублей, что эквивалентно стоимости новенькой Lada Vesta в комплектации Techno’24.