Конкурент Toyota Alphard от Nissan будет стоить в Японии всего 2,4 млн рублей

На автосалоне в Японии Nissan представил новое поколение своего флагманского минивэна Elgrand. Автомобиль поменял свой внешний стиль и интерьер, а также обзавелся гибридной мощностью и роскошными опциями, которые должны позволить ему успешнее конкурировать с бестселлером Toyota Alphard.

Накануне японская пресса выяснила, когда новые «Элгранды» поступят в продажу. Утверждается, что до местных дилеров реформенные минивэны доедут уже в феврале 2026 года. 

Одновременно с этим выяснилась цена, которую собираются просить за реформенные Nissan Elgrand в Японии.

Nissan Elgrand 2025

Стоимость таких автомобилей в базовой версии составит примерно 5 миллионов иен (2,4-миллиона рублей). 

Абсолютно новый Elgrand разработан на основе концепции «поезд на магнитной подвеске». Машине полностью перелицевали внешность, наделив футуристичной решеткой радиатора, новой светодиодной оптикой, строгими линиями кузова и массивным блоком задних фонарей. 

Интерьер спроектирован так, чтобы выглядеть как VIP-лаунж. Внутри использовано большое количество кожи TailorFit, а также предусмотрена отделка из розового дерева и двухцветный дизайн. 

Интерьер Nissan Elgrand 2025

Дверные панели и сиденья украшены стеганой строчкой с узором и атмосферной подсветкой. 

За цифровые функции отвечают 14,3-дюймовые дисплеи комбинации приборов и мультимедийной системы, а последняя дополнена системой объемного звучания Bose.

Комплектовать новый Elgrand будут новейшей гибридной силовой установкой e-Power третьего поколения, использующей в качестве основы 1,5-литровый бензиновый ДВС. Модульная электрическая система 5 в 1 позволила снизить вес машины, обеспечив ей низкий расход топлива и тихую езду.

Дополнять силовой агрегат Elgrand предстоит модернизированной системе полного привода e-4orce с системой активной динамической подвески. 

Фото:Nissan

