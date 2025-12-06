ДомойАвтоновости сегодняУ Honda Odyssey появилась новая версия от Mugen

У Honda Odyssey появилась новая версия от Mugen

Текст: Алексей Шмидт
В начале ноября Honda обновила свой флагманский семиместный минивэн Odyssey в Японии, повысив его конкурентоспособность на рынке за счет плановой модернизации. А теперь собственный пакет доработок для популярной «хондовской» модели предусмотрел тюнинг-бренд Mugen.

В боди-кит для реформенного «Одиссей» вошли новые фары, накладка на передний бампер, другая решетка радиатора, новые оконные рамы и дверные ручки. 

Новый Honda Odyssey с боди-китом от Mugen

Переднюю панель машины выполнили из углеродного волокна, а также добавили автомобилю новые 19-дюймовые многоспицевые легкосплавные колеса MDA.

Дополняет внешний вид минивэна хромированный шильдик Mugen на передних крыльях. 

Новый Honda Odyssey с боди-китом от Mugen

Напомним, с обновлением Honda Odyssey был незначительно улучшен и немного подорожал. Сейчас за машину в Японии просят от 5 миллионов 86 тысяч 400 иен до 5 миллионов 450 тысяч 500 иен, что эквивалентно суммам от 2,5 до 2,7-миллиона рублей. 

Интерьер нового Honda Odyssey

В базовой версии новый Odyssey комплектуется светодиодными фарами, независимыми электроприводами сидений второго ряда с оттоманкой, подогревом переднего и второго рядов сидений, складным столиком с подстаканниками на центральной консоли второго ряда, системой Honda Connect и набором электронных помощников Honda Sensing.

В какую сумму обойдется для Odyssey пакет доработок от ателье Mugen пока не уточняется. 

Фото:Mugen

