Новый Nissan X-Trail появится в 2026 году с другим дизайном и технологией e-Power

Nissan готовится к официальной премьере одного из самых важных своих проектов, намеченных на ближайшие годы – кроссовера X-Trail нового поколения. Машину собираются показать в 2026 году, а также поменять ей дизайн и техническую «начинку».

Будущий конкурент бестселлеров Toyota RAV4 и Honda CR-V, если верить словам главы отдела дизайна «Ниссан» Альфонсо Альбайса, сохранит свою функциональность, но приобретет визуальный «вау-эффект» и изюминку в экстерьере, что должно привлечь к нему больше покупателей.

Тизер Nissan X-Trail нового поколения

О каких переменах идет речь не уточняется, но топ-менеджер Nissan намекнул, что машина получит больше резких линий и гораздо более выдающийся дизайн, чем имеет сейчас.

От кроссовера ждут более угловатой формы кузова и футуристичных экстерьерных решений, а также новой гибридной силовой установки e-Power.

Тизеры новинок Nissan (овалом отмечено новое поколение X-Trail)

Эта технология уже давно представлена в X-Trail в его японской и европейской модификации, но в США, где машину предлагают под именем Rogue, она появится только с новым поколением.

В салоне новый X-Trail может перенять черты свежего Leaf, приобретя аналогичную архитектуру передней панели и частично сохранив физические органы управления. Кроме того, кроссовер должен расширить количество прочных материалов отделки и улучшить гибкость компоновки сидений.