Следующий Toyota Fortuner показали с дизайном, основанном на новом Hilux

Не так давно состоялась официальная премьера нового поколения пикапа Toyota Hilux. Утилитарник немного поменялся внешне, а также серьезно технически. Машина стала гибридом и даже полноценным электромобилем, но сохранила платформу.

На этой же «тележке» ранее был построен внедорожник Toyota Fortuner, от которого теперь ждут аналогичных изменений.

Студия-дизайна «KDesignAG», которую возглавляет независимый художник Клебер Силва, опубликовал свежие рендеры «Форчунера» с дизайном, основанном на новой генерации Toyota Hilux.

Рендер нового поколения Toyota Fortuner

На получившихся изображениях рамный внедорожник «Тойоты» примерил схожее оформление передней части кузова с «Хайлаксом», в том числе его блоки фар со светодиодными С-образными кластерами, многоуровневую радиаторную решетку и сложным образом скроенный бампер.

Что интересно, корма Fortuner новой генерации на рендерах, напротив, кардинальным образом отличилась от соплатформенного пикапа, приобретя помимо закрытой грузопассажирской части крупный блок задних фонарей. 

Кроме того, внедорожнику оказались положены пластиковые накладки на колесных арках.

Рендер нового поколения Toyota Fortuner

Чего ждать от агрегатной стороны нового Fortuner пока неизвестно, но, скорее всего, под капот машины установят прежний 2,8-литровый турбодизель на 201 л.с., который доработали в свежем Hilux.

Возможность появления в оснащении внедорожника гибридной силовой установки или электромотора, доставшихся пикапу, сейчас под вопросом из-за ограничения места под полом в сравнении с «Хайлаксом».

Презентовать новый Toyota Fortuner собираются в течение следующего года.

Фото:KDesignAG/Kleber Silva

