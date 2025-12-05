ДомойАвтоновости сегодняVolkswagen Amarok будет комплектоваться только двигателем V6 и никаким больше

Volkswagen Amarok будет комплектоваться только двигателем V6 и никаким больше

Текст: Михаил Романченко
Volkswagen может последовать примеру Ford и отказаться в своем популярном пикапе Amarok от 2-литрового битурбированного дизельного двигателя. Об этом сообщает австралийский портал «CarExpert» со ссылкой на собственные источники.

В прошлом месяце Ford объявил, что перестанет комплектовать пикап Ranger 2-литровым 4-цилиндровым дизельным твин-турбомотором. А теперь, похоже, то же самое собирается сделать и Volkswagen.

Информацию об этом уже получили дилеры немецкой марки, которые готовятся снять с продаж версии «Амарока» Life TDI500 и Style TDI500, оснащенные таким двигателем. 

Volkswagen Amarok 2025

Напомним, актуальный VW Amarok является «близнецом» Ford Ranger, поэтому отказ от 2-литрового дизельного двигателя был лишь вопросом времени.

Полный переход на моторы V6 выглядит для «Амарока» логичным решением. Машины с такими двигателями занимают доминирующую позицию в процентах продаж пикапа во всем мире. 

Volkswagen Amarok 2025

В новом модельном году этот «немецкий» пикап помимо полного перехода на V6 должен пережить еще ряд изменений.

Одним из них является появление у автомобиля модернизированной системы постоянного полного привода 4Motion с режимом 4A для движения по твердым покрытиям. Она заменит переключаемую систему 4×4.

Кроме того, утилитарник должен обзавестись опциональными 20-дюймовыми легкосплавными колесами Bendigo в отдельных комплектациях.

Фото:Volkswagen
ИСТОЧНИК:CarExpert

