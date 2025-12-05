ДомойАвтоновости сегодняNissan хочет сделать внедорожник Patrol гибридом или даже электрокаром

Nissan хочет сделать внедорожник Patrol гибридом или даже электрокаром

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Тенденция к переходу на электрическую тягу постепенно начинает затрагивать даже большие рамные внедорожники, которые сторонились ее максимально долго. Так, недавно Nissan заявил, что рассматривает выпуск своего флагманского SUV «Патрола» в гибридной или даже полностью электрической модификации, когда это потребуют правила выбросов. 

Переход на электротягу не должен лишить машину ее самых важных качеств – проходимости. Об этом заявил главный специалист «Ниссан» по продуктам Антонио Лопес на автосалоне в Токио, но отметил, что пока компания не торопится с этим вопросом.

Nissan Patrol актуального поколения

По словам топ-менеджера японской марки, когда правила или потребности клиентов потребуют полного перехода на электротягу компания сделает все, чтобы подготовить автомобиль, который захотят покупать клиенты.

Какими конкретно двигателями и аккумуляторами Nissan собирается комплектовать гибридный или полностью электрический Patrol пока неизвестно, но в 2028 году японский автогигант должен выпустить свои первые твердотельные батареи. 

Интерьер Nissan Patrol актуального поколения

Самым простым шагом в электрификации большого внедорожника Nissan эксперты видят создание так называемого гибрида P2, в котором электромотор размещается между двигателем и трансмиссией.

Это дает возможность сохранения механической системы полного привода, включая раздаточную коробку малого радиуса действия и блокировку дифференциала. 

Аналогичная конфигурация сейчас применяется в главном конкуренте Nissan Patrol – Toyota Land Cruiser 300 Hybrid.

Фото:Drive, Nissan

