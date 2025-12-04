Румынский суббренд Renault выпустит альтернативу Lada Largus Cross

ДомойАвтоновости сегодняРумынский суббренд Renault выпустит альтернативу Lada Largus Cross

Текст: Ростислав Архипов
Компания Dacia близка к премьере абсолютно нового проекта, который, как ожидается, назовут C-Neo. Британский журнал «Autoexpress» в своем последнем номере раскрыл об этой модели подробности, пообещав, что это будет не просто универсал, а «сарай» с кроссоверными замашками.

Фактически речь будет идти об автомобиле, который по формату можно сравнить с Lada Largus Cross. Машина получит вытянутый кузов, увеличенный дорожный просвет и пластиковый обвес на арках и порогах, защищающий лакокрасочное покрытие от царапин.

Рендер нового универсала Dacia C-Neo

Британские журналисты полагают, что новый универсал Dacia C-Neo будет стоить относительно недорого, что расположит его между моделями Duster и Bigster. Ориентировочная цена машины в Европе может составить от 22 до 23 тысяч евро (примерно 2 миллиона рублей).

Эта цифра окажется заметно ниже в сравнении со всеми конкурентами, что сделает C-Neo практически единичным предложением на рынке в этой ценовой категории.

От универсала ожидают невероятной вместительности и багажника, объем которого составит примерно 600 литров. Автомобиль не окажется клоном универсала Jogger и будет выглядеть совершенно иначе. Его длина составит около 4,5-метра, а расстояние между осями будет равно 2,7-метрам. 

Рендер нового универсала Dacia C-Neo

Как и другие модели Dacia, универсал построят на платформе CMF-B, которая даст ему шанс оказаться не только переднеприводной, но и полноприводной машиной. 

Какими двигателями будет оснащен C-Neo? Инсайдеры полагают, что комплектовать автомобиль собираются 1,2-литровым мягко-гибридным силовым агрегатом TCe MHEV или 155-сильной полноценной гибридной силовой установкой. 

Дебют автомобиля, по слухам, намечен на 2026 год.

ИСТОЧНИК:Autoexpress

