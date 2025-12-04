Рестайлинговый Honda Accord показали в неожиданном обличии

Одиннадцатое поколение популярного седана D-класса Honda Accord было представлено в конце 2022 года, а в 2023-м году начало продаваться на мировом авторынке.

Седан сильно поменялся в сравнении с предшественником, но вскоре его могут ждать еще более серьезные пертурбации во внешности.

Студия-дизайна «Digimods Design» выпустила серию рендеров рестайлингового Honda Accord, который должен увидеть свет в ближайшие пару лет.

Рендер обновленного Honda Accord

Авторы изображений полагают, что в обновленном варианте японскому конкуренту Toyota Camry предстоит примерить более агрессивный дизайн, обзаведясь зауженными фарами, новомодной двухуровневой радиаторной решеткой и перелицованными бамперами.

В виртуальном проекте нового «Аккорд» чувствуются элементы дизайна недавно возрожденного купе Prelude. К примеру, японская 4-дверка обзавелась аналогичным в сравнении со своим родственником по модельному ряду массивным кластером задних фонарей в виде черного блока, в который заключена красная горизонтальная полоса.

Рендер обновленного Honda Accord

Будут ли вноситься изменения в техническую сторону этого седана пока остается лишь догадываться. Сейчас «Аккорды» в зависимости от рынка сбыта предлагается как в простой версии с ДВС, так и в гибридной модификации.

Премьера реформенного Honda Accord может состояться в 2026-2027 годах.