Корейский хит в сегменте семейных SUV модернизируют на новый лад

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Hyundai подходит к финальной стадии обновления своего кроссовера-бестселлера в сегменте семейных SUV – Santa Fe. 

«Паркетник», который с переходом в новое поколение часто критиковали за отдельные экстерьерные решения, должен избавиться от этих недочетов, а также расширить свое оснащение.

Недавно дизайн-студия «Gotcha Cars» из Южной Кореи проанализировала фотографии прототипов новых Santa Fe и создала на основе этих снимков рендерные изображения обновленной машины. 

Судя по ним, корейский хит в классе семейных кроссоверов переживет существенное внешнее преображение, которое потянет даже не на рестайлинг, а на полноценную смену поколения.

Новый «Санта Фе» должен примерить другие вертикальные фары, которые заменят прежние прямоугольные блоки с H-образной графикой. Между ними расположится узкий горизонтальный фонарь, проходящий через всю новую решетку радиатора.

Рендер нового поколения Hyundai Santa Fe

Корма кроссовера, скорее всего, будет повторять решения в области светотехники спереди. Задняя часть машины может приобрести два вертикальных пиксельных фонаря, между которыми разместится горизонтальная полоса, вместе образующие большую букву «H» (отсылка к Hyundai).

Внутри кроссовера должна появиться новейшая информационно-развлекательная система Pleos Connect. Центральный дисплей будет увеличен, а размер приборной панели, напротив, уменьшен. 

Мультимедийная система Hyundai Pleos Connect

Силовая установка, вероятно, останется прежней, но для зарубежных рынков машину предложат в том числе в версии последовательный гибрид (EREV).

Релиз рестайлингового Hyundai Santa Fe запланирован на вторую половину 2026 года. 

Фото:Gotcha Cars, Hyundai

