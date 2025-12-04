Внедорожник-любимец рыбаков и охотников примерил темный стиль и обзавелся практичными функциями

Пока Toyota готовит новое поколение своего популярного рамного внедорожника Fortuner, параллельно не останавливаются работы над его актуальной генерацией. Недавно список спецверсий этой машины, которую очень ценят любители активного отдыха, пополнила модификация Leader G+.

Новый вариант «Форчунера» будут продавать в Таиланде, где собираются просить за него от 1 миллиона 439 тысяч местных бат (примерно 3,4-миллиона рублей).

Toyota Fortuner в версии Leader G+

Спецверсия Leader G+ отличается от простого Fortuner черными элементами экстерьера и улучшенной практичностью. В арсенал таких внедорожников входит набор светодиодных фар Bi-Beam LED и светодиодных «противотуманок». Дополнительно машине достался глянцево-черный кузовной обвес и 18-дюймовые черные легкосплавные колеса.

В салоне специальной модификации Fortuner установили 4,2-дюймовую полноцветную приборную панель и 8-дюймовый центральный сенсорный дисплей с поддержкой интерфейсов Android Auto/Apple CarPlay.

Еще для машины ради удобства ее эксплуатации предусмотрели багажную дверь с электрическим приводом.

Автомобиль по-прежнему базируется на платформе Hilux и обладает теми же самыми габаритами, что и раньше. Его длина равна 4,8-метрам, ширина и высота – 1,8-метрам, а колесная база – 2,7-метрам.

Агрегатно Fortuner не изменился и даже в сцецверсии Leader G+ опирается на 2,4-литровый дизельный турбмотор, развивающий 150 лошадиных сил.