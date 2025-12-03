ДомойАвтоновости сегодняНа авторынке России появилась новая некитайская иномарка за 1,4 миллиона рублей

На авторынке России появилась новая некитайская иномарка за 1,4 миллиона рублей

Текст: Алексей Шмидт
В 70-х – 80-х годах прошлого столетия в гамму моделей Daihatsu входил компактный рамный внедорожник, который носил имя Taft. Затем эта модель покинула конвейер, чтобы возродиться в конце 2019-го, но в новом для себя амплуа – маленького кроссовера с несущим кузовом.

По информации Daily-Motor, недавно эту модель начали продавать в России. Машину привез один из серых импортеров Краснодара и сейчас предлагает ее по более чем доступной в нынешних реалиях цене даже на фоне китайских автомобилей.

Японский мини-паркетник построен на модульной платформе DNGA, являющейся разновидностью глобальной «тойотовской» архитектуры TNGA. 

Длина автомобиля составляет 3,4-метра, ширина – 1,5-метра, а высота – 1,6-метра. Под капотом работает 660-кубовый бензиновый 3-цилиндровый двигатель мощностью 64 лошадиные силы (в Японии есть разновидность этой модели с 52-сильным ДВС).

Привод приехавшего в РФ «малыша» – передний, но на родине такие машины продаются в том числе с системой 4WD. Трансмиссия – вариатор.

Внешне Daihatsu Taft выделяется угловатым кузовом, выступающим пластиковым обвесом по периметру кузова, а также может похвастать большим панорамным люком в крыше. 

Машина, доступная в России пока в единственном экземпляре, оценена в 1 миллион 400 тысяч рублей. И это немудрено, учитывая сколько стоят новые Daihatsu Taft в Японии.

На родине за такие машины просят от 1 миллиона 419 тысяч иен, что эквивалентно сумме примерно в 700 тысяч рублей по нынешнему курсу. 

