Patriot Camper – дорогущий автодом для сурового бездорожья с очень крутой подвеской

Текст: Ростислав Архипов
Dual Axle Supertourer 1

Компания Patriot Campers из Австралии представила новую модель дома на колесах, которая обещает стать хитом местного рынка среди тех, у кого много денег.

Кемпер под названием ST7 SuperTourer представляет собой двухосный прицеп, который предназначен для самых отдаленных от цивилизации путешествий.

Особенностью прицепного автодома ST7 является отсутствие хлипких рычажных мостов, место которых занимает надежная независимая подвеска, оптимизированная под использование 35- и 37-дюймовых покрышек. 

Patriot Campers – ST7 SuperTourer

В Patriot Campers называют ее Trinamic и отмечают, что она обладает невероятной гибкостью, позволяющими легко преодолевать серьезные ухабы и большие волнистые ямы. 

Подвеска Patriot Campers – ST7 SuperTourer

Учитывая подвеску, кемпер ST7 SuperTourer нельзя назвать легким. Дополнительно в его оснащение входит комплект из четырех литиевых аккумуляторов емкостью 230 А/ч, солнечная батарея на 1200 Вт, инвертор на 3000 Вт, обогреватель салона и днища, 80-литровый холодильник и даже компактная стиральная машина. Максимальная грузоподъемность прицепа составляет 1 тонну. 

Снаружи автодома предусмотрено огромное количество отсеков для хранения. Также для него можно заказать опциональные выдвижные ящики, откидной поддон для барбекю, детскую койку, увеличивающую количество мест для сна до трех, и переднюю двухспальную кровать, расширяющую число спальных мест до пяти. 

Patriot Camper – ST7 SuperTourer

Учитывая свое оснащение ST7 SuperTourer кемпер не мог стоить дешево, но его итоговая цена способна повергнуть в шок даже самых ярых пессимистов.

Прицепной автодом оценили в Австралии в 200 тысяч долларов, что эквивалентно сумме в 15 миллионов 480 тысяч рублей по нынешнему курсу. 

