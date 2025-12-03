Один из самых компактных кроссоверов Kia вот-вот сменит поколение

Интерес к компактным кроссоверам растет во всем мире. Так что немудрено, что к машинам этого класса автопроизводители относятся с особым вниманием и стараются обновлять их максимально осторожно.

Аналогичная история произойдет с моделью Kia Seltos, которая продается с 2019 года и хорошо известна даже на российском рынке.

В ноябре такой кроссовер разошелся на родине тиражом в 4640 единиц, что расположило его на первом месте в своем классе. Совокупные продажи за год составили 51 тысячу 44 единицы, что также делает эту модель лучшей по спросу в категории компактных SUV.

Тизеры нового Kia Seltos

Долгожданная вторая генерация «Селтоса» должна дебютировать уже 10 декабря. А пока корейская пресса гадает на тему того, как эта машина будет выглядеть, и какое оснащение получит.

Недавно в интернете появились первые тизеры Seltos 2 поколения, судя по которым «паркетнику» полностью перекроят внешность. Кроссовер может обзавестись новым оформлением передней части кузова и кормы, а также получить перелицованные боковины и примерить салон.

Гибридная силовая установка Hyundai Motor Group

Механическая сторона машины также ждет определенных перемен. Ходят слухи, что новый Seltos будет оснащен гибридной силовой установкой нового поколения, разработанной Hyundai Motor Group. Кроме того, в его арсенал войдет электрическая система e-AWD, использующая для полного привода отдельный электромотор.

Сильной стороной реформенного «Селтоса» должна оказаться топливная экономичность. Ожидается, что машина будет расходовать на каждые 100 километров пути в среднем по 5-литров бензина. Так это будет или иначе станет понятно уже через неделю, когда состоится официальная премьера этой модели.