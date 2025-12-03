Один из самых компактных кроссоверов Kia вот-вот сменит поколение

Интерес к компактным кроссоверам растет во всем мире. Так что немудрено, что к машинам этого класса автопроизводители относятся с особым вниманием и стараются обновлять их максимально осторожно.
Аналогичная история произойдет с моделью Kia Seltos, которая продается с 2019 года и хорошо известна даже на российском рынке.
В ноябре такой кроссовер разошелся на родине тиражом в 4640 единиц, что расположило его на первом месте в своем классе. Совокупные продажи за год составили 51 тысячу 44 единицы, что также делает эту модель лучшей по спросу в категории компактных SUV.
Долгожданная вторая генерация «Селтоса» должна дебютировать уже 10 декабря. А пока корейская пресса гадает на тему того, как эта машина будет выглядеть, и какое оснащение получит.
Недавно в интернете появились первые тизеры Seltos 2 поколения, судя по которым «паркетнику» полностью перекроят внешность. Кроссовер может обзавестись новым оформлением передней части кузова и кормы, а также получить перелицованные боковины и примерить салон.
Механическая сторона машины также ждет определенных перемен. Ходят слухи, что новый Seltos будет оснащен гибридной силовой установкой нового поколения, разработанной Hyundai Motor Group. Кроме того, в его арсенал войдет электрическая система e-AWD, использующая для полного привода отдельный электромотор.
Сильной стороной реформенного «Селтоса» должна оказаться топливная экономичность. Ожидается, что машина будет расходовать на каждые 100 километров пути в среднем по 5-литров бензина. Так это будет или иначе станет понятно уже через неделю, когда состоится официальная премьера этой модели.