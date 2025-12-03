ДомойАвтоновости сегодняПредставлен модернизированный Honda CR-V: минимум обновок

Представлен модернизированный Honda CR-V: минимум обновок

Текст: Алиса Шашкова
Honda CR-V актуального поколения продается с 2022 года и сейчас в зависимости от рынка получает точечные обновления.

Одной из первых стран, где эта популярная SUV-модель японского автопроизводителя недавно пережила модернизацию, стал Таиланд. Изменения в машине в основном затронули ее оснащение.

После мини-рестайлинга CR-V практически не поменялся внешне, поэтому отличить старый кроссовер от нового визуально почти невозможно. Длина, как и прежде, составляет 4,7-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,7-метра. Колесная база равна 2,7-метрам. На выбор доступно пять комплектаций. 

Обновленный Honda CR-V для Таиланда

В отличие от экстерьера, оснащение модернизированного CR-V приобрело ряд изменений. Так, к примеру, в арсенал кроссовера вошла аудиосистема Bose с 12-ю динамиками, 10,2-дюймовая цифровая комбинация приборов, мультимедийная система с сервисами Google и система вентиляции передних кресел. 

Интерьер обновленного Honda CR-V для Таиланда

Дополнительно для обновленного CR-V предложат версию RS, отличающуюся более спортивным внешним видом (красные шильдики на решетке радиатора и 19-дюймовые колеса).

Обновленный Honda CR-V для Таиланда

Наиболее существенные перемены коснулись силовой установки автомобиля. 1,5-литровый турбомотор будет снят с производства, место которого как минимум в Таиланде заменит гибридная силовая установка e:HEV на базе 2-литрового ДВС. Помогать ей предстоит бесступенчатой трансмиссии E-CVT. 

Система развивает 207 лошадиных сил и способна переключаться между режимами электропривода, гибридного привода и стандартного. Средний расход топлива кроссоверов с таким силовым агрегатом составляет 5,1-литра на 100 км. 

Фото:Honda

