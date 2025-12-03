Представлен концепт-арт нового поколения Kia Sportage

Дата выхода шестого по счету поколения кроссовера Kia Sportage еще не определена, но одно понятно точно, премьера машины должна состояться в ближайшие 2-3 года.

А пока всем остается только гадать как изменится самый популярный SUV в линейке Kia, недавно переживший обновление.

Актуальный Kia Sportage

Один из вариантов визуальных изменений в «Спортейдже» накануне представила студия «NYMammoth». Южнокорейские цифровые художники выпустили рендерное изображение Kia Sportage шестой генерации, показав как эта модель поменяется с переходом в следующее поколение.

Концепт-арт нового «Спортейджа» опирался на дизайн свежего большого SUV Kia Telluride. Как и у старшего родственника, у нового Sportage появились вертикальные фары схожего формата со встроенными в них линиями дневных ходовых огней, широкая решетка радиатора, перелицованные боковины с оквадраченными колесными арками, а также другие бамперы.

Концепт-арт шестого поколения Kia Sportage

Как поменяется машина технически сейчас сказать сложно. Актуальный «Спортейдж» продается на южнокорейском рынке с тремя двигателями: 1,6-литровым турбодизелем, 1,6-литровым турбогибридом и 2-литровым мотором, работающем на природном газе.

По итогам ноября 2025 года на южнокорейском рынке было продано 6 тысяч 868 единиц Kia Sportage, что вывело эту модель на второе место в списке самых популярных машин этой страны.