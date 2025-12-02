Популярный и вместительный минивэн Nissan готовится к плановой модернизации

ДомойАвтоновости сегодняПопулярный и вместительный минивэн Nissan готовится к плановой модернизации

Текст: Ростислав Архипов
Популярный семиместный минивэн Nissan Serena готовится к небольшому обновлению, которое, по слухам, будет анонсировано уже в середине декабря этого года. Ожидается, что модернизация затронет внешний вид и интерьер автомобиля, а также повысит его общее качество и конкурентноспособность.

В продажу в Японии реформенная Serena поступит в феврале 2026 года, а затем может появиться у дилеров Юго-Восточной Азии в леворульном исполнении.

Если верить рендерам, опубликованным журналом «Goo-net», обновленная «Серена» приобретет переделанную решетку радиатора, в которой горизонтальные планки будут заменены на вертикальные. В отдельные из них встроят полосы дневных ходовых огней, а фары незначительно перелицуют. 

Актуальный Nissan Serena

Небольшой фейслифтинг ждет также бамперы машины, а элементы внешнего декора автомобиля получат хромированное напыление. 

Определенные изменения затронут в том числе в салоне минивэна. Внутри может разместиться новый двухэкранный 12,3-дюймовый кластер, а также увеличенный до 15,6-дюймов дисплей для задних пассажиров. 

Интерьер актуального Nissan Serena

Система помощи водителю ProPilot.2.0, по слухам, также обзаведется дополнительным экраном с камерой кругового обзора.

Что касается силовой установки, то новая Serena с большой долей вероятности сохранит актуальную гибридную систему e-Power второй генерации. Та, напомним, опирается на 1,4-литровый 3-цилиндровый «атмосферник» мощностью 163 лошадиные силы. Средний расход топлива таких машин составляет всего 4,8-литров на 100 км.

Фото:Goo-net, Nissan

