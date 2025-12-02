Обновленный Suzuki Jimny Sierra получил «черную ретро-версию»

В начале ноября Suzuki незначительно модернизировала свой 3-дверный внедорожник Jimny Sierra в Японии. Машина получила обновленные тормоза, новые водительские электронные помощники, расширенное оснащение, а также несколько новых комплектаций.

А теперь для нее стала доступна еще и специальная версия Black Revival, добавляющая во внешность машины нотки ретро-стиля.

В конфигураторе такого варианта сейчас нет, однако создать спецверсию можно докупив для машины оригинальные аксессуары.

В их число входят черный логотип на решетке радиатора, выпуклые накладки из пластика на колесных арках и порогах, боковые наклейки в стиле 80-х годов, плоский экспедиционный багажник на крыше, 15-дюймовые черные стальные колеса и особые брызговики с логотипом Suzuki.

Спецверсия Suzuki Jimny Sierra Black Revival Style

Для тех, кому этих изменений будет недостаточно, предусмотрен так называемый «пакет модернизации LSD» с защитой дифференциалов повышенного трения спереди и сзади.

Агрегатно изменить машину не получится. Для нее по-прежнему будет доступен безальтернативный 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» на 103 лошадиные силы, а также 5-скоростная МКПП или 4-ступенчатый «автомат».

Стоимость новой спецверсии Suzuki Jimny Sierra Black Revival Style составит в простом варианте 261 тысячу 800 иен (130 тысяч рублей). За комплект модернизации LSD нужно будет доплатить еще 142 тысячи 780 иен (71 тысячу рублей).