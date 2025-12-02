ДомойАвтоновости сегодняПоказано, как будет выглядеть новый опасный конкурент Hyundai Creta от Nissan

Показано, как будет выглядеть новый опасный конкурент Hyundai Creta от Nissan

Компания Nissan готовит очередную новинку в сегменте компактных кроссоверов, которая должна навязать конкуренцию мировому бестселлеру Hyundai Creta. Машину называют в зарубежной прессе Kait, а также сватают ее в преемницы «паркетника» Kicks Play.  

Официальная презентация автомобиля должна состояться со дня на день, но его первые изображения уже появились в интернете.

Кроссовер не получит фирменную решетку радиатора Nissan V-Motion, вместо которой обзаведется так называемым многоуровневым «грилем», раздельными фарами, бампером с декоративными накладками и нижней защитной пластиной.

Рендер Nissan Kait на основе тизеров

Корма машины окажется производной от Nissan Kicks предыдущего поколения. Автомобиль обладает схожим дизайном задней части, получив сплошной блок задних фонарей в сочетании с уникальным задним бампером.

В основу Kait ляжет V-образная платформа Kicks первого поколения. Комплектовать машину хотят литровым 3-цилиндровым турбомотором, либо 1,6-литровым атмосферником.

Рендер Nissan Kait на основе тизеров

Выпуском «паркетника» займется завод Nissan в Бразилии. Сначала кроссовер поступит в продажу в Южной Америке, а затем отправится на экспорт еще в более чем 20 стран мира. 

Ожидается, что машина станет одним из самых доступных предложений Nissan в сегменте SUV. И это должно оказаться ее главным конкурентным преимуществом на фоне соперников.

Фото:Autoesporte

