Новый Toyota Harrier станет иконой стиля – продажи начнутся в 2027 году

Toyota завершает разработку новой генерации кроссовера Harrier. Машина, которая имеет родство с RAV4, обещает перебраться в свежее поколение уже в 2027 году и измениться почти до неузнаваемости.

Журнал «BestCarWeb» пишет, что кузов нового «Харриера» окажется настолько низким, что его уже нельзя будет назвать полноценным кроссовером. А за счет вытянутого силуэта и ниспадающей линии крыши автомобиль будет скорее походить на спортивный универсал, чем на полноценный вседорожник.

Вместе с доработанным форм-фактором следующий Harrier может поменять свою внешность, став еще более стильным, чем он был раньше.

Неофициальный рендер нового Toyota Harrier

Автомобиль обещает приобрести облик, напоминающий линейку моделей Crown, с аналогичной радиаторной решеткой, аккуратно интегрированной в бампер и выкрашенной в цвет кузова, а также двухэтажными фарами со светодиодными полосами ДХО сверху и узкими головными кластерами ниже.

Перемены должна пережить в том числе техническая сторона машины. Инсайдеры утверждают, что новый Harrier будет комплектоваться 1,5-литровым рядным 4-цилиндровым бензиновым турбомотором, работающим в виде гибрида. Дополнять его предстоит электрическому двигателю. Максимальная мощность системы может составить примерно 180 лошадиных сил.

За полный привод будет отвечать система E-Four, использующая для вращения задних колес отдельный электромотор, передающий крутящий момент через 2-ступенчатый редуктор.