Королем выносливости среди новых кроссоверов оказался не Toyota RAV4 и даже не Lexus RX

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Кроссоверы продолжают оставаться самым модным форм-фактором автомобилей. Их покупают за практичность и общее удобство в эксплуатации, а также управляемость, практически сопоставимую с «легковушками». 

Немудрено, что автопроизводители пытаются сделать свои кроссоверы еще и очень надежными. Но какая модель является образцом для подражания в этом сегменте?

На этот важный для многих вопрос недавно ответил авторитетный журнал «Consumer Reports», опросивший 300 тысяч автомобилистов за прошлый год. Всех их попросили назвать технические проблемы, с которыми они сталкивались за последние 12 месяцев. И наилучшие показатели продемонстрировал никто иной как Subaru Forester.

Машина опередила в итоговом рейтинге не только Toyota RAV4 (плагин-гибридная версия), но и BMW X5, а также Lexus RX (плагин-гибридный вариант).

Согласно результатам исследования, самую высокую оценку заработал гибридный вариант «Форестера», который опередил свой обычный бензиновый аналог на считанные проценты. 

Такие машины комплектуются 2,5-литровым мотором, который с помощью электропривода развивает до 194 лошадиных сил мощности и 200 Нм крутящего момента.

Эти цифры распределяются на все четыре колеса через бесступенчатую коробку передач CVT и позволяют машине разгоняться с места до 100 км/ч всего за 8,6-секунды. При этом расход топлива гибридных «Форестеров» составляет в среднем всего 7,7-литров на 100 км. 

Фото:Subaru
ИСТОЧНИК:Consumer Reports

