Бюджетный минивэн Honda Step WGN в Таиланде оказался почти в 2,5 раза дороже, чем в Японии

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Все привыкли, что зарубежные автомобили, не локализованные в России, стоят очень дорого. Но наш рынок не единственный, где наблюдается подобное. Один из таких примеров Таиланд, где недавно представили японский минивэн Honda Step WGN. 

В Японии эта модель стоит от 3 миллионов 348 тысяч иен (примерно 1,7-миллиона рублей), но на тайском рынке автомобиль неожиданно оказался почти в 2,5-раза дороже. 

2026 Honda StepWGN e HEV Spada Thailand 1 1260x788 1
Honda StepWGN для Таиланда

Предварительная цена на машину в Таиланде начинается от 1 миллиона 700 местных батов, что эквивалентно сумме в 4 миллиона 125 тысяч рублей по нынешнему курсу. 

Полноценный прайс-лист на Step WGN в этой стране Юго-Восточной Азии будет раскрыт после официального запуска модели в продажу. 

Снимок экрана 2025 12 01 в 12.20.18
Интерьер тайской версии Honda Step WGN

Напомним, длина минивэна составляет 4,8-метра, ширина – 1,7-метра, а высота – 1,8-метра. Колесная база машины равна 2,9-метрам. Автомобиль предлагается в двух модификациях: Air и Spada. 

Трехрядный автомобиль предлагается в Японии на выбор с 1,5-литровым бензиновым турбомотором и 2-литровой гибридной системой e:HEV на 184 лошадиные силы, тогда как в Таиланде продавать его будут только с последней бензиново-электрической установкой. 

Столь большая разница в цене между японским и тайским вариантом Step WGN может частично объясняться как раз этим обстоятельством. 

Фото:Honda

