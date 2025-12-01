Бюджетный минивэн Honda Step WGN в Таиланде оказался почти в 2,5 раза дороже, чем в Японии

Все привыкли, что зарубежные автомобили, не локализованные в России, стоят очень дорого. Но наш рынок не единственный, где наблюдается подобное. Один из таких примеров Таиланд, где недавно представили японский минивэн Honda Step WGN.

В Японии эта модель стоит от 3 миллионов 348 тысяч иен (примерно 1,7-миллиона рублей), но на тайском рынке автомобиль неожиданно оказался почти в 2,5-раза дороже.

Honda StepWGN для Таиланда

Предварительная цена на машину в Таиланде начинается от 1 миллиона 700 местных батов, что эквивалентно сумме в 4 миллиона 125 тысяч рублей по нынешнему курсу.

Полноценный прайс-лист на Step WGN в этой стране Юго-Восточной Азии будет раскрыт после официального запуска модели в продажу.

Интерьер тайской версии Honda Step WGN

Напомним, длина минивэна составляет 4,8-метра, ширина – 1,7-метра, а высота – 1,8-метра. Колесная база машины равна 2,9-метрам. Автомобиль предлагается в двух модификациях: Air и Spada.

Трехрядный автомобиль предлагается в Японии на выбор с 1,5-литровым бензиновым турбомотором и 2-литровой гибридной системой e:HEV на 184 лошадиные силы, тогда как в Таиланде продавать его будут только с последней бензиново-электрической установкой.

Столь большая разница в цене между японским и тайским вариантом Step WGN может частично объясняться как раз этим обстоятельством.