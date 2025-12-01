Range Rover певца Джорджа Майкла продали по цене обычного

ДомойАвтоновости сегодняRange Rover певца Джорджа Майкла продали по цене обычного

Текст: Алиса Шашкова
Внедорожник Range Rover V8 Vogue 2002 года выпуска, когда-то принадлежавший британскому певцу Джорджу Майклу, продали на одном из местных аукционов за 14 тысяч евро (1,2-миллиона рублей), что практически соответствует цене аналогичных машин без столь звездных хозяев. 

Машина, известная по коду L322, окрашена в элегантный темно-синий оттенок Oslo Blue, обладает салоном с кожаной отделкой цвета серый антрацит, а также щеголяет элементами декора из дерева, аудиосистемой Harman Kardon и 2-зонным «климатом». 

Range Rover V8 Vogue 2002, ранее принадлежавший Джорджу Майклу

Под капотом автомобиля установлен оригинальный 4,4-литровый мотор BMW V8, работающий в связке с 5-ступенчатой автоматической трансмиссией. Одометр машины показывает пробег в 79 тысяч 664 мили, что соответствует 128 тысячам 200 км. 

Для сравнения, на британском вторичном рынке Range Rover L322 в сопоставимом состоянии, но без каких-либо связей со знаменитостями, стоит примерно 12 тысяч евро (около 1,1-миллиона рублей).

Фотографии Джорджа Майкла за рулем Range Rover V8 Vogue 2002

Таким образом разница в цене между ценой «звездного» внедорожника и обычного оказалась минимальной. Причем даже несмотря на то, что вместе с машиной ее новому владельцу были переданы редкие фотографии с артистом, запечатленным рядом с этим автомобилем и за его рулем. 

Интерьер Range Rover V8 Vogue 2002, принадлежавшего Джорджу Майклу

Эксперты связывают провал на аукционе Range Rover, которым когда-то владел Джордж Майкл, с тем, что у машины отсутствует техосмотр, не позволяющий оценить ее техническое состояние. 

Кроме того, автомобиль не является коллекционным экземпляром даже несмотря на свою популярность, а его механические компоненты порой требуют крайне дорогостоящего ремонта. 

Фото:Hampson Auctions

