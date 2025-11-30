ДомойАвтоновости сегодняAudi может вернуть в обойму хэтчбек A2: как он будет выглядеть

Audi может вернуть в обойму хэтчбек A2: как он будет выглядеть

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 11 30 в 17.30.06

Хэтчбек Audi A2 дебютировал на рубеже 90-х и 2000-х и просуществовал в модельном ряду ингольштадтского автопроизводителя вплоть до 2005 года. Руководство «Ауди» предпринимало попытки «воскресить» эту 5-дверку в 2011-м, но в конечном счете так и не решилось выпустить серийную версию одноименного концепта.

Недавно по интернету разошлись фотографии прототипов, которые явно намекают на потенциал возрождения A2. Накануне голландская автомобильная пресса раскрыла об этом проекте важные подробности, попутно показав, как может выглядеть такой хэтчбек снаружи.

Копия 265926213 1
Audi A2 нового поколения (неофициальный рендер)

Ожидается, что новое поколение Audi A2 получит к своему названию приставку e-tron.

На выложенных в Сеть рендерах автомобиль обладает тем же форм-фактором, что и его предшественник, но выделяется множеством современных дизайнерских решений вроде двухуровневой оптики с узкими дневными ходовыми огнями.

Машине также досталась заглушка на месте решетки радиатора, спортивные бамперы, покатая линия крыши, сквозной блок задних фонарей и дверные ручки, установленные на подоконной линии как в Ford Mustang Mach-E.

Копия 265926229 1
Audi A2 нового поколения (неофициальный рендер)

Новый Audi A2 практически гарантировано окажется электромобилем. В его основу должна лечь платформа MEB Entry, что сделает машину техническим родственником автомобилей Volkswagen ID Polo, Skoda Epiq и Cupra Rival. Характеристики автомобиля пока не раскрываются.

Презентовать второе поколение Audi A2, по слухам, собираются уже в 2026 году.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:AutoWeek

Читайте также:

Последние новости:

Новейший флагманский минивэн Nissan будет стоить в Японии...

Один модельный год Toyota RAV4 лучше избегать любой...

Новый Nissan Serena может дебютировать уже в середине...

Популярная дешевая рабочая лошадка Toyota показана неофициально в...

Возрожденный мини-Pajero от Mitsubishi показался в неожиданном виде

Новое поколение Nissan Cube уже в разработке: до...

DAMD научил «Лучший автомобиль Японии» выглядеть как ретро-кар

Раскрыты новые автомобили, которые вывели надежность на другой...

Toyota готовит Land Cruiser среди минивэнов 

Бюджетник Honda Fit рвется в новое поколение

Минивэн-бестселлер Toyota обзавелся юбилейной «черной» спецверсией

Nissan выпустит новый кроссовер «за копейки»: раскрыты его...

Углеводородный Renault Megane показали в новом поколении

Раскрыты свежие подробности о новом компактном кроссовере Mercedes

Самый продаваемый автомобиль Кореи удивит внешним видом в...

Fiat показал электрический Grande Panda в самой «бедной»...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+