Audi может вернуть в обойму хэтчбек A2: как он будет выглядеть

Хэтчбек Audi A2 дебютировал на рубеже 90-х и 2000-х и просуществовал в модельном ряду ингольштадтского автопроизводителя вплоть до 2005 года. Руководство «Ауди» предпринимало попытки «воскресить» эту 5-дверку в 2011-м, но в конечном счете так и не решилось выпустить серийную версию одноименного концепта.

Недавно по интернету разошлись фотографии прототипов, которые явно намекают на потенциал возрождения A2. Накануне голландская автомобильная пресса раскрыла об этом проекте важные подробности, попутно показав, как может выглядеть такой хэтчбек снаружи.

Audi A2 нового поколения (неофициальный рендер)

Ожидается, что новое поколение Audi A2 получит к своему названию приставку e-tron.

На выложенных в Сеть рендерах автомобиль обладает тем же форм-фактором, что и его предшественник, но выделяется множеством современных дизайнерских решений вроде двухуровневой оптики с узкими дневными ходовыми огнями.

Машине также досталась заглушка на месте решетки радиатора, спортивные бамперы, покатая линия крыши, сквозной блок задних фонарей и дверные ручки, установленные на подоконной линии как в Ford Mustang Mach-E.

Audi A2 нового поколения (неофициальный рендер)

Новый Audi A2 практически гарантировано окажется электромобилем. В его основу должна лечь платформа MEB Entry, что сделает машину техническим родственником автомобилей Volkswagen ID Polo, Skoda Epiq и Cupra Rival. Характеристики автомобиля пока не раскрываются.

Презентовать второе поколение Audi A2, по слухам, собираются уже в 2026 году.