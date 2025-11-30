Один модельный год Toyota RAV4 лучше избегать любой ценой: он ломается даже на небольших пробегах

Автомобили Toyota за долгие годы завоевали репутацию невероятно выносливых. И особой моделью в этом списке является кроссовер RAV4. Мировой бестселлер в сегменте SUV ежегодно бьет рекорды продаж и славится своей долговечностью, но даже у него есть определенные огрехи в отдельных модельных годах.

Мы проанализировали информацию американского портала «CarComplaints», в котором учитываются все жалобы владельцев на машины и отзывные кампании, а также выяснили какой один модельный год «РАВ4» стоит избегать при покупке.

Согласно статистике, худшим модельным годом для покупки RAV4 с точки зрения технических проблем за всю современную историю является 2019-й. Именно тогда кроссовер перебрался в пятое по счету поколение. Автомобиль показал себя в целом достаточно надежным, но переход с 2018 в 2019 год прошел для него не совсем удачно.

Владельцы кроссоверов шестилетней давности сообщали о массовых и дорогостоящих проблемах, устранения которых требовали больших вложений.

К примеру, в RAV4 2019 года наблюдались неисправности, связанные с рывками на низких скоростях, нежеланием разгоняться и задержкой при переключении передач.

В техническом бюллетене для дилеров «Тойота» рекомендовала перепрограммировать электронный блок управления кроссовера, но, похоже, даже это полностью не решало проблему. А некоторые владельцы потратили на устранение этой неприятной особенности своих машин около 20 тысяч долларов (до 1,5-миллиона рублей).

Сравнение количества жалоб на технические проблемы в США Toyota RAV4 с 2011 по 2025 модельные годы

Также обладатели RAV4 2019 года сообщали о проблемах с двигателем, связанных с чрезмерным расходом масла, стуком при ускорениях, утечках охлаждающей жидкости и даже полной остановке работы мотора во время движения.

Еще, если верить отзывам владельцев, в их машинах выходил из строя насос усилителя тормозов и тормозные датчики, а также периодически клинили тормозные суппорты.

Проблемы с электрикой – еще одна причина жалоб. Но их оказалось не так много. Кроме того, несколько владельцев RAV4 2019 года писали о том, что протекающий люк в крыше приводил в их машинах к отказу электрической системы подушек безопасности.