Новый Nissan Serena может дебютировать уже в середине декабря

Текст: Ростислав Архипов
Копия 1764380040 1024x768 1

Занавеса тайны относительно следующего поколения минивэна Nissan Serena постепенно приоткрывается. Предполагалось, что такой автомобиль дебютирует летом, но в итоге это так и не произошло. Однако по новым слухам, до премьеры реформенной «Серены» ждать осталось недолго.

Презентация модернизированного популярного японского минивэна должна состояться уже в середине декабря. Автомобиль обещает точечно измениться внешне и незначительно технически, что явно не тянет на переход в полностью новое поколение.

Копия serena share 1024x672 1
Актуальный Nissan Serena

К примеру, переделке может подвергнуться его передняя часть, где появится другая решетка радиатора, новые фары и бампер. 

Сзади реформенная «Серена» может примерить перелицованные фонари, а в салоне обзавестись новой передней панелью, мультимедийной системой с переработанным интерфейсом NissanConnect, другой отделкой сидений и опциональным задним монитором диагональю до 15,6-дюймов (ранее он был размером 11 дюймов). 

1764380040 1024x768 1
Рендер нового поколения Nissan Serena

Как и прежде, в «топовых» версиях новый Nissan Serena будет оснащена раздельными сиденьями второго ряда с более широкими индивидуальными электрорегулировками.

Механические изменения если и готовятся, то вряд ли окажутся серьезными. Линейка двигателей автомобиля, скорее всего, будет включать в себя как 2-литровый ДВС, так и гибрид e-Power на базе 1,4-литрового агрегата. Последний можно будет заказать как в переднеприводном исполнении, так и полноприводном с системой 4WD e-4ORCE.

В продажу в Японии модернизированный Nissan Serena должен поступить в феврале 2026 года.

Фото:Goo-net, Nissan

