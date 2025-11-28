ДомойАвтоновости сегодняБюджетник Honda Fit рвется в новое поколение

Бюджетник Honda Fit рвется в новое поколение

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Четвертая генерация небольшого хэтчбека Honda Fit была представлена в конце 2019 года. Автомобиль предложен на широком списке рынков, в которые входит родная для этой модели Япония, Европа, Штаты (там 5-дверка зовется Jazz) и даже Китай. 

В КНР «Фит» не так давно пережил обновление, но на остальных рынках следующим шагом в его развитии станет переход в новое поколение. Японская пресса утверждает, что премьера нового Honda Fit запланирована на третий квартал 2026 года.

Рендер нового Honda Fit

Бюджетный бестселлер «Хонды» с крупной модернизацией, ожидающей его уже примерно через год, может поменяться внешне, приобретя более угловатый и строгий вид.

О том, как эта модель Honda может поменяться внешне, пока подтвержденных сведений нет от слова совсем. Впрочем, японские инсайдеры не исключают, что приводить в движение Fit на этот раз будет новый гибридный силовой агрегат e:HEV, построенный вокруг полуторалитрового бензинового ДВС.

Силовая установка Honda e:HEV

Его мощностные характеристики загадка, но топливная экономичность должна оказаться заметно лучше (до 40%) актуальных двигателей модели.

До дилеров новый «Хонда Фит» доберется ближе к концу 2026 года. 

Фото:Goo-net, Honda

