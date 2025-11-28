Минивэн-бестселлер Toyota обзавелся юбилейной «черной» спецверсией

В этом году Toyota отмечает 20-летие своего популярного девятиместного коммерческого фургона Hiace. В честь него у машины появилась специальная версия Super GL Dark Prime S, которая выделяется на фоне остальных рядом эксклюзивных деталей экстерьера и интерьера.

Новый специальный вариант Hiace создан на базе «топовой» дизельной комплектации Super GL. Автомобиль приобрел внешние улучшения, такие как тонированные светодиодные фары, а также платиновую сатиновую отделку решетки радиатора и двери багажного отделения.

Изменения в спецверсии Toyota Hiace Super GL Dark Prime S Special Edition

Идентифицировать особую версию минивэна можно по черному шильдику «S».

В салоне «черный» Hiace обзавелся отделкой из углеволокна и сиденьями с обивкой из композитного материала.

Интерьер Toyota Hiace Super GL Dark Prime S Special Edition

Под капотом даже в спецверсии Super GL Dark Prime S Special Edition популярный японский минивэн сохранил свой стандартный 2,8-литровый турбодизельный мотор, развивающий 158 лошадиных сил, но его подвеска была улучшена и модернизирована для более комфортной и плавной езды.

Стоимость особого исполнения Toyota Hiace в честь 20-летия модели уже раскрыта. В Японии за такие автомобили будут просить от 4 миллионов 200 тысяч иен (2,1-миллиона рублей).