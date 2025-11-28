ДомойАвтоновости сегодняМинивэн-бестселлер Toyota обзавелся юбилейной «черной» спецверсией

Минивэн-бестселлер Toyota обзавелся юбилейной «черной» спецверсией

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
В этом году Toyota отмечает 20-летие своего популярного девятиместного коммерческого фургона Hiace. В честь него у машины появилась специальная версия Super GL Dark Prime S, которая выделяется на фоне остальных рядом эксклюзивных деталей экстерьера и интерьера. 

Новый специальный вариант Hiace создан на базе «топовой» дизельной комплектации Super GL. Автомобиль приобрел внешние улучшения, такие как тонированные светодиодные фары, а также платиновую сатиновую отделку решетки радиатора и двери багажного отделения.

Изменения в спецверсии Toyota Hiace Super GL Dark Prime S Special Edition

Идентифицировать особую версию минивэна можно по черному шильдику «S». 

В салоне «черный» Hiace обзавелся отделкой из углеволокна и сиденьями с обивкой из композитного материала.

Интерьер Toyota Hiace Super GL Dark Prime S Special Edition

Под капотом даже в спецверсии Super GL Dark Prime S Special Edition популярный японский минивэн сохранил свой стандартный 2,8-литровый турбодизельный мотор, развивающий 158 лошадиных сил, но его подвеска была улучшена и модернизирована для более комфортной и плавной езды. 

Стоимость особого исполнения Toyota Hiace в честь 20-летия модели уже раскрыта. В Японии за такие автомобили будут просить от 4 миллионов 200 тысяч иен (2,1-миллиона рублей). 

Фото:Toyota

