Nissan выпустит новый кроссовер «за копейки»: раскрыты его первые изображения

Компания Nissan планирует расширить портфолио своих SUV-моделей абсолютно новым бюджетным «паркетником». Анонс машины уже состоялся. Ее собираются назвать Kait и адресовать странам Южной Америки.
Пока в Сеть слито только одно тизерное изображение автомобиля. Но на базе него уже начали появляться неофициальные рендеры.
Один из таких проектов представил канал «Gessner Motors». Авторы изображений (заглавное фото и картинка ниже) полагают, что новый кроссовер Kait унаследует ряд элементов кузова от ветерана-вседорожника Kicks Play, а также будет построен на платформе V.
У родственника по «тележке» автомобиль может позаимствовать передние и средние стойки, боковые двери, окна и крышу, но в остальном это будет «паркетник» с самыми современными дизайнерскими решениями.
Сейчас проект проходит под индексом P02H и пересекается с заводским наименованием Kicks первого поколения (P02F).
Длина кроссовера составит 4,3-метра, а расстояние между осями будет равно 2,6-метрам при объеме багажника до 432 литров.
Под капот Kait установят знакомый «ниссановодам» 1,6-литровый двухтопливный мотор, мощность которого на бензине составит 110 лошадиных сил, а на этаноле 113 «сил». В качестве трансмиссии машина задействует вариатор CVT и, возможно, «механику». Привод кроссовера во всех версиях будет только передним.
Выпуск Nissan Kait наладят на заводе компании в Рио-де-Жанейро. Первым рынком для него станет Бразилия. Затем машину начнут поставлять как минимум в 20 стран этого региона.
Кроссовер навяжет конкуренцию таким моделям как Volkswagen Tera, Renault Kardian и Fiat Pulse.