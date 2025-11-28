Nissan выпустит новый кроссовер «за копейки»: раскрыты его первые изображения

ДомойАвтоновости сегодняNissan выпустит новый кроссовер «за копейки»: раскрыты его первые изображения

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия nissan kait 1

Компания Nissan планирует расширить портфолио своих SUV-моделей абсолютно новым бюджетным «паркетником». Анонс машины уже состоялся. Ее собираются назвать Kait и адресовать странам Южной Америки.

Пока в Сеть слито только одно тизерное изображение автомобиля. Но на базе него уже начали появляться неофициальные рендеры.

whatsapp image 2025 10 29 at 03.11.16
Официальный тизер Nissan Kait

Один из таких проектов представил канал «Gessner Motors». Авторы изображений (заглавное фото и картинка ниже) полагают, что новый кроссовер Kait унаследует ряд элементов кузова от ветерана-вседорожника Kicks Play, а также будет построен на платформе V. 

У родственника по «тележке» автомобиль может позаимствовать передние и средние стойки, боковые двери, окна и крышу, но в остальном это будет «паркетник» с самыми современными дизайнерскими решениями.

saveclip.app 587531916 18382460623146739 1782145731093520526 n
Рендер Nissan Kait

Сейчас проект проходит под индексом P02H и пересекается с заводским наименованием Kicks первого поколения (P02F). 

Длина кроссовера составит 4,3-метра, а расстояние между осями будет равно 2,6-метрам при объеме багажника до 432 литров.

Под капот Kait установят знакомый «ниссановодам» 1,6-литровый двухтопливный мотор, мощность которого на бензине составит 110 лошадиных сил, а на этаноле 113 «сил». В качестве трансмиссии машина задействует вариатор CVT и, возможно, «механику». Привод кроссовера во всех версиях будет только передним. 

Выпуск Nissan Kait наладят на заводе компании в Рио-де-Жанейро. Первым рынком для него станет Бразилия. Затем машину начнут поставлять как минимум в 20 стран этого региона.

Кроссовер навяжет конкуренцию таким моделям как Volkswagen Tera, Renault Kardian и Fiat Pulse.

Фото:Gessner Motors, Nissan

