ДомойАвтоновости сегодняFiat показал электрический Grande Panda в самой «бедной» версии

Fiat показал электрический Grande Panda в самой «бедной» версии

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
1 1 8

Компания Fiat представила новую базовую версию своего электрического кроссовера Grande Panda Electric. Машина в таком виде появится в продаже в Великобритании, где будет стоить от 20 тысяч 995 фунтов стерлингов (2,1-миллиона рублей).

«Гранде Панда» является одним из самых недорогих электрокаров в Европе. Автомобиль оснащается электромотором на 111 лошадиных сил и аккумулятором емкостью 44 кВт/ч, обеспечивающим ему запас хода до 320 километров.

2 1 8
Базовая комплектация Fiat Grande Panda Electric Pop

Машина поддерживает быструю зарядку со скоростью до 100 кВт и доступна в Европе еще с начала этого года.

3 1 5
Интерьер базовой комплектации Fiat Grande Panda Electric Pop

Новое базовое исполнение Grande Panda Electric получило название Pop. Аналогичный вариант ранее был доступен только для Grande Panda Hybrid.

fiat grande panda electric pop rear quarter static 1

В нем автомобиль обладает максимально простым оснащением и лишен многих функций, а также вместо литых дисков использует обычные 16-дюймовые стальные штампованные колеса. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Fiat

Читайте также:

Последние новости:

Углеводородный Renault Megane показали в новом поколении

Раскрыты свежие подробности о новом компактном кроссовере Mercedes

Самый продаваемый автомобиль Кореи удивит внешним видом в...

Toyota запускает программу обновления Crown в честь 70-летия...

Новый 7-местный кроссовер Honda BR-V N7X Edition вызвал...

Автомобилем года по версии Top Gear стал новейший...

Легендарный седан Honda научили выглядеть как американский маслкар

Лонг-кроссовер Honda Grand Pilot показан на спекулятивных изображениях

В Россию обещают привезти Suzuki, которую все будут...

У бюджетника Toyota Starlet вот-вот появится современный преемник...

Hyundai Tucson не узнают в новом поколении

Nissan Skyline GT-R превратили в подставку под салфетки...

Новый Mitsubishi Pajero может выйти уже в 2027...

Peugeot 3008 может с рестайлингом удивить новой внешкой...

Бюджетный 7-местный минивэн Toyota, сшитый из Suzuki, пережил...

Семейный SUV-хит Nissan показали во всей красе в...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+