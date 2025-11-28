Fiat показал электрический Grande Panda в самой «бедной» версии

Компания Fiat представила новую базовую версию своего электрического кроссовера Grande Panda Electric. Машина в таком виде появится в продаже в Великобритании, где будет стоить от 20 тысяч 995 фунтов стерлингов (2,1-миллиона рублей).

«Гранде Панда» является одним из самых недорогих электрокаров в Европе. Автомобиль оснащается электромотором на 111 лошадиных сил и аккумулятором емкостью 44 кВт/ч, обеспечивающим ему запас хода до 320 километров.

Базовая комплектация Fiat Grande Panda Electric Pop

Машина поддерживает быструю зарядку со скоростью до 100 кВт и доступна в Европе еще с начала этого года.

Интерьер базовой комплектации Fiat Grande Panda Electric Pop

Новое базовое исполнение Grande Panda Electric получило название Pop. Аналогичный вариант ранее был доступен только для Grande Panda Hybrid.

В нем автомобиль обладает максимально простым оснащением и лишен многих функций, а также вместо литых дисков использует обычные 16-дюймовые стальные штампованные колеса.