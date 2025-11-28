Новый 7-местный кроссовер Honda BR-V N7X Edition вызвал непомерный интерес публики на автосалоне

Японский автопроизводитель Honda представил на Международном автосалоне в Джакарте 2025 года (Индонезия) спецверсию кроссовера BR-V. Машина получила название N7X Edition и отличилась более стильным дизайном, а также вызвала на выставке неожиданно высокий интерес со стороны посетителей.

BR-V – это небольшой кроссовер Honda, ориентированный на рынки Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Его «фишкой» является 3-рядный салон, что редкость для машин такого класса. Первое поколение этой модели было представлено еще в 2015 году, а с 2021 года продается его актуальная генерация.

Honda BR-V N7X Edition

Длина таких кроссоверов равна 4,5-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,6-метра. Расстояние между осями составляет 2,7-метра. По габаритам BR-V практически идентичен Toyota Corolla Cross.

Новая версия N7X Edition вдохновлена концепт-каром N7X. В ней кроссовер отличается не только эксклюзивным цветом кузова (песочный хаки), но и специальной хромированной отделкой радиаторной решетки, а также корпусов передних и задних «противотуманок».

В сочетании с затемненными боковыми зеркалами, дверными ручками, багажником на крыше, задним спойлером и 17-дюймовыми многоспицевыми колесами эти доработки заставляют выглядеть уже приевшийся всем в Азии и Африке кроссовер по-новому.

Интерьер Honda BR-V N7X Edition

Изменения продолжаются и внутри. Салон BR-V N7X Edition выделяется отделкой из высококачественной кожи и дополнен элементами декора из алюминия и пластика с рояльным лаком.

Агрегатные характеристики автомобиля не менялись, поэтому спецверсия BR-V продолжит использовать под капотом 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый «атмосферник» i-VTEC, развивающий 121 лошадиную силу мощности. Помогать ему предстоит вариатору CVT.

Цены на особую модификацию кроссовера BR-V в Индонезии будут начинаться от 297 миллионов 300 тысяч индонезийских рупий (1,4-миллиона рублей). Продажи машины начнутся со дня на день.