Новый большой кроссовер Kia впервые показался в естественной среде обитания

Новый большой кроссовер Kia впервые показался в естественной среде обитания

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
На прошлой неделе Kia представила новое поколение своего большого кроссовера Telluride. Автомобиль перешел во вторую генерацию вслед за родственным Hyundai Palisade и отличился от предшественника новой внешностью и механической составляющей. 

Накануне этот вседорожник был впервые пойман на дорогах общего пользования в Южной Кореи без какого-либо камуфляжа.

Новый Kia Telluride на дорогах Кореи

Фотографии машины опубликовало местное издание «HealerTV». Как видно на них, новый «Теллурайд» сильно изменился благодаря уникальной передней панели, совмещающей в себе глянцевую решетку радиатора и необычные вертикальные фары и фонари. 

Кузов автомобиля принял более строгую форму, а ручки теперь встроены в двери как в моделях Kia EV.

С некоторых ракурсов новый Kia Telluride, по признанию авторов фотографий, можно даже перепутать с Range Rover. 

Новый Kia Telluride на дорогах Кореи

Основным техническим нововведением в «Теллурайд» второго поколения стали его двигатели. Прежний 3,8-литровый V6 канул в Лету, а на его место пришли два варианта 2,5-литровой «турбочетверки». Мощность первой равна 278 лошадиным силам (422 Нм), а второй (гибрида) составляет 334 «силы» и 460 Нм момента. 

Интерьер нового Kia Telluride (фото с презентации)

Ассистируют им 8-скоростная и 6-диапазонная АКПП соответственно, причем последняя объединена с электрическим двигателем. 

Продавать Kia Telluride, несмотря на появление этой модели на дорогах общего пользования Южной Кореи, в этой стране не планируют. Машина останется прерогативой рынка США и появится там в распоряжении дилеров в начале 2026 года.

Фото:HealerTV, Kia

