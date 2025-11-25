ДомойАвтоновости сегодняNovitec придумал для Lamborghini Urus SE широкофюзеляжный обвес

Novitec придумал для Lamborghini Urus SE широкофюзеляжный обвес

Текст: Михаил Романченко
Lamborghini Urus всегда был автомобилем, придуманным не для простых людей, желающих не привлекать много внимания. Причем даже в версии SE, способной бесшумно передвигаться на электротяге на короткие расстояния благодаря своей подключаемой гибридной трансмиссии.

Специально для нее недавно тюнеры из немецкого ателье Novitec разработали шюрокофюзеляжный комплект, который заставит заглядываться на «тихий» Urus больше, чем на его классическую неэлектрифицированную версию. 

Lamborghini Esteso Widebody SE

Обвес получил название Esteso Widebody SE и добавляет к «Урусу» несколько изящных, но эффективных расширений арок, увеличивая общую ширину машины на 100 мм спереди и на 120 мм сзади.

Они дополняются новым передним сплиттером, боковыми юбками, задним диффузором и спойлером на крыше, а также опциональным карбоновым капотом с новыми броскими воздухозаборниками.

Lamborghini Esteso Widebody SE

Другие детали, такие как корпуса зеркал и передние крылья, также могут быть выполнены из углеволокна, но за дополнительную плату.

Внутри раздутых арок установлены 23-дюймовые кованые колесные диски Vossen, а за счет опционального регулируемого модуля подвески клиренс машины можно уменьшать или увеличивать одним нажатием на 25 мм.

Lamborghini Esteso Widebody SE

Доработке подвергся даже гибридный силовой агрегат машины. Благодаря доступной в качестве опции выпускной системе с клапанами звук от автомобиля, когда он работает на бензине, станет особенным и неповторимым.

Система оптимизирует работу ДВС, но на мощностных характеристиках никак не сказывается, поэтому доработанный Urus SE в исполнении Novitec продолжает демонстрировать стоковые показатели производительности в 789 лошадиных сил.

На разгон с места до 100 километров в час у кроссовера уходит 3,4-секунды, а его максимальная скорость достигает 315 км/ч.

